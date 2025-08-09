Dê só um passeio pela terra natal de Roberto Carlos; muita história e melodia

Mas a cidade vai além de sua herança ilustre: suas praças, museus, igrejas, pontes e mirantes revelam um patrimônio rico e diversificado, cercado por belezas naturais e marcos históricos. Vamos conhecer alguns de seus principais pontos?
Um dos locais mais emblemáticos, por exemplo, é a Casa de Cultura Roberto Carlos, instalada no imóvel onde o Rei da Música Popular Brasileira passou a infância.
O espaço preserva objetos pessoais, fotos e documentos que reconstroem a trajetória do cantor. Mais do que um museu, é um ponto de conexão afetiva entre o artista e a cidade, visitado por fãs de todo o país que buscam reviver momentos da carreira de Roberto.
Outro destaque cultural é o Museu Ferroviário Domingos Lage, instalado na antiga estação ferroviária da cidade. O espaço resgata a importância do trem para o desenvolvimento de Cachoeiro.
A visita revela como os trilhos impulsionaram a economia local e conectaram a cidade ao resto do Brasil, com vagões antigos, equipamentos históricos e painéis interativos.
No centro, a Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo se impõe com sua arquitetura imponente e interior decorado. É um dos principais templos religiosos do Espírito Santo e ponto de encontro dos fiéis.
Suas missas e celebrações movimentam a comunidade e evidenciam a religiosidade presente no cotidiano dos cachoeirenses.
A Ponte do Arco, construída em 1928, é um verdadeiro cartão-postal da cidade. Com sua estrutura metálica em arco, atravessa o Rio Itapemirim e liga o centro à região da Ilha da Luz.
É passagem obrigatória tanto para quem circula pela cidade quanto para quem quer tirar boas fotos da paisagem urbana.
A Praça Jerônimo Monteiro, no coração de Cachoeiro, pulsa com a vida cotidiana. Cercada por lojas, bancos e cafés, é ponto de encontro e convivência.
Seu coreto, bancos sombreados e fonte luminosa tornam o local agradável a qualquer hora do dia, além de sediar eventos e manifestações culturais.
Já a Praça Gilberto Machado mistura o urbano ao verde. Rodeada por árvores e jardins, é ideal para caminhadas e encontros informais.
Fica próxima a instituições importantes e serve de respiro em meio ao agito do centro. Seu nome homenageia um dos grandes nomes da medicina e da política capixaba.
Quando o objetivo é contemplar a cidade de cima, os mirantes são paradas obrigatórias. O Mirante do Itabira, por exemplo, é um dos mais conhecidos.
Com vista panorâmica para o imponente Pico do Itabira e grande parte da área urbana, é especialmente procurado ao amanhecer ou no pôr do sol, quando o céu se tinge de tons dourados.
O Mirante da Pedra da Penha surpreende pelo visual voltado para a natureza. De lá, é possível avistar o vale do Rio Itapemirim e diversas montanhas ao redor.
Com um pouco de sorte, o visitante encontra o local silencioso, ideal para meditação e, claro, contato profundo com a natureza.
Todos esses lugares representam um verdadeiro convite para conhecer o Espírito Santo além do litoral, descobrindo a alma de um Brasil profundo e cheio de histórias para contar.
Entre os prédios históricos, o Palácio Bernardino Monteiro, antiga sede da prefeitura, chama atenção por sua arquitetura neoclássica. Hoje, abriga repartições públicas e é ponto de visita para quem aprecia história e patrimônio.
Por fim, a charmosa Casa dos Braga, onde nasceu Rubem Braga, conserva o espírito do cronista. Transformada em espaço cultural, abriga exposições, saraus e debates.
Cachoeiro de Itapemirim é, de fato, um convite à descoberta. Mais do que a cidade natal de dois ícones da cultura brasileira, ela é um retrato vivo da história, da fé, da natureza e da sensibilidade de seu povo.