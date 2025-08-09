Flipar

O popular pãozinho tem vários nomes pelo Brasil; como você chama?

O pão é notoriamente um dos alimentos mais populares do mundo. E tem até uma data se celebração. 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão.

Por Flipar
Reprodução YouTube Amo Pão Caseiro

No Brasil, o pão tem diversos apelidos pelo Brasil, no formato de pãozinho, muito popular nos cafés da manhã e nos lanches da tarde. Dependendo da cidade, do estado ou da região, o pão comum (chamado de francês na maior parte do território brasileiro) recebe outros nomes, dados carinhosamente pelos consumidores.

Youtube/ Receitas de Pai

O levantamento curioso foi feito pelo portal Brasilemmapas no Instagram, especializado em traduzir aspectos da realidade na forma de mapas. Bem criativo. Vamos aos apelidos.

Reprodução Instagram Brasilemmapas

Pão Massa Grossa - Norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará e Piauí.

Roosewelt Pinheiro wikimedia commons

Pão Careca - Parte do Pará, do Amapá e do Maranhão.

Reprodução YouTube Receitas de Pai

Cacetinho -Rio Grande do Sul e parte da Bahia (mais próxima de Sergipe).

Manfred Richter por Pixabay

Pão Jacó - Estado de Sergipe.

KamranAydinov por freepik

Carioquinha - Apesar do apelido, não é no Rio de Janeiro, mas sim no Litoral do Ceará

Daniel Dan outsideclick por Pixabay

Filão - Cidades na região da divisa do Paraná com São Paulo, tanto no lado paranaense como no paulista.

pvproductions por freepik

Pão d'água - Cidades que ficam no Sul de Santa Catarina

user3802032 por freepik

Pão de Trigo - Cidades que ficam no Norte de Santa Catarina.

Reprodução YouTube Armando Felipe Receitas

Pão Aguado - Estado da Paraíba.

Daniel Dan outsideclick por Pixabay

Pão Francês é o nome dado na maior parte do Brasil, em todos os outros estados ainda não mencionados.

Imagem de gwendoline63 por Pixabay

Este pão é feito de farinha, sal, água e fermento. A parte de fora é crocante e é fofo por dentro.

congerdesign por Pixabay

Se a pessoa preferir, pode polvilhar o pãozinho por fora. Mas o mais comum é o consumo dele simples, no café da manhã e no café da tarde.

Mogens Petersen por Pixabay

Nas padarias, uma grande massa é preparada e os pãezinhos são cortados para irem ao forno.

Chmee2 wikimedia commons

Desde 2001, é proibido no Brasil o uso de bromato de potássio no preparo dos pães. A substância, que faz o pão inchar, é considerada nociva à saúde e foi muito criticada pelos consumidores, que percebiam os pães grandes, mas menos pesados, e mais esfarelados na hora da refeição.

freepik

Algumas vezes, o pãozinho leva acréscimos de gergelim ou grãos, colocados antes do forno.

Chmee2 wikimedia commons

Além do Brasil, o pãozinho francês é popular no Chile, na Região dos Andes da Bolívia e do Peru, na Argentina e no Uruguai. Geralmente vendido com peso de 50 gramas.

Mogens Petersen por Pixabay

E você? Gosta de um pãozinho? Como você o chama? Bom apetite!

Nathalia Rosa - Unsplash

