Flipar Jiboia emite ‘voz individual’ diante de predadores; entenda esse ruído estranho Um grupo de cientistas fez uma descoberta surpreendente sobre o “bafo de jiboia”, expressão popular para o som intimidador que essa espécie de serpente emite. De acordo com o estudo, esses répteis fazem um ruído branco (sem frequência definida) e têm uma “voz” individual, ou personalizada. Por Flipar

Imagem de Ian Lindsay por Pixabay