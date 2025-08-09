Com (muitos) spoilers! Momentos inesquecíveis da saga 'Harry Potter'

Cena memorável: Morte de Sirius Black - O padrinho do personagem principal era uma pessoa muito próxima e importante para Harry e o convidou para morar com ele. Nada disso aconteceu, pois Bellatrix resolveu matar o primo e deixar a vida de Potter ainda mais dolorosa.
Cena memorável: Funeral de Dumbledore - O diretor de Hogwarts era um mentor e protetor de Harry e sua presença passava segurança de que tudo iria ficar bem. Ver o sábio e poderoso bruxo morrer abalou a todos e a cena do funeral é uma das mais marcantes de toda a série de filmes.
Cena memorável: Beijo de Rony e Hermione - Os fãs mais românticos de Harry Potter esperaram ( e muito) que os dois se beijassem, porém a espera valeu a pena. A cena consegue transmitir todo o nervosismo e desejo dos dois amigos que por tantos anos ficaram no quase e nas indiretas.
Cena memorável: Harry vê seus pais no espelho de Ojesed - Ver os pais que nunca conheceu e que faleceram de forma trágica e com o objetivo de salvar a vida do filho. Essa descrição já define como Harry deve ter se sentido ao ver Lilian e Tiago Potter no espelho de Ojesed no primeiro filme.
Cena memorável: Harry enfim vence Voldemort - Toda a saga gira em torno do vínculo entre Harry e 'Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado'. Logo, a angústia e o medo que os fãs passam durante todos os filmes se transforma em alívio quando Harry (dado como morto) reage e, enfim, vence o vilão.
Cena memorável: Harry conjura o Patrono - O Feitiço do Patrono é um dos mais famosos dentro do universo de Harry Potter e também um dos mais poderosos. No terceiro filme da saga, Harry usa a magia para se defender e combater os Dementadores, gerando emoção nos fãs ao redor do mundo.
Cena memorável: Casa dos Weasley pegando fogo - A família Weasley sempre foi pobre e sofrida. Por isso, ver o desespero deles ao ver a casa deles pegando fogo e se desmoronando causou comoção a boa parte do público que assistiu a essa cena.
Cena memorável: Harry encontra a Câmara Secreta - Desde o começo do segundo filme a expectativa do público era saber o mistério que perturbava Hogwarts e onde estava o mal, no caso, o Basilisco. A descoberta da Câmara trouxe alívio. Porém, apenas momentâneo, pois ainda havia a tensão para a solução da ameaça.
Cena memorável: Morte de Snape - Severus Snape sempre foi identificado como frio, sombrio e que queria o mal de Harry. Porém, os últimos segundos do bruxo mostram que ele era tinha sentimentos nobres e era muito leal a Dumbledore. Harry passou a conhecê-lo de verdade.
Cena memorável: O adeus de Dobby - Harry perde um amigo muito querido de forma inesperada e dolorosa. Dobby era um elfo extremamente leal a Harry, muito grato desde que o bruxinho o libertou da escravidão dos Malfoys. Um ser puro, gentil e que deu sua vida para salvar o seu amigo.