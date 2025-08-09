Relógio do Juízo Final, meia-noite e o simbolismo do fim da Humanidade

O Relógio do Juízo Final foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1947. Ele representa a avaliação do risco de uma catástrofe global, como uma guerra nuclear ou mudanças climáticas irrevrsíveis. À medida que a situação melhora ou piora, o ponteiro se mexe para frente ou para trás.
Uma atualização preocupante ocorreu em 2020, quando o relógio foi ajustado para 100 segundos para a meia-noite, marcando o ponto mais próximo do 'fim' desde a criação do relógio, até então. Na época, o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF) entre os Estados Unidos e a Rússia e o aumento das tensões entre os EUA e o Irã impulsionaram o relógio.
Em 2023, a situação ficou ainda mais 'ameaçadora'. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, os ponteiros marcaram 90 segundos para a meia-noite, alcançando seu mais elevado grau de perigo de extinção da humanidade.
Por sinal, o fim da humanidade é um dos temas recorrentes em Hollywood. Um dos filmes mais relevantes com esse enredo é 'O dia em que a terra parou', de 1951 e com nova versão em 2008.
O filme aborda a chegada de uma esfera alienígena ao planeta. Este ser transmite uma mensagem importante de destruição da Terra e ameaça a vida.
A tônica do filme aborda as consequências destrutivas das ações humanas sobre o planeta, como a questão ambiental e as escolhas que a humanidade deve fazer de olho no futuro.
Outro filme sobre o fim da humanidade é '2012', lançado em 2009. Catástrofe e eventos apocalípticos resumem essa trama.
Cientistas descobrem uma instabilidade no núcleo da Terra, o que causa desastres globais. À medida que os eventos catastróficos se desenrolam, os personagens principais enfrentam terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis em todo o mundo.
'2012' mostra algumas pessoas escapando da destruição iminente, ao viajarem em arcas. O restante da humanidade enfrenta a devastação total do planeta.
Lançado em 2009, 'Presságio' é um filme de ficção científica que gira em torno de uma carta de uma criança, com possíveis datas e coordenadas geográficas, que prevê eventos catastróficos.
No filme, um professor resolve investigar essas datas e percebe que existe uma relação com grandes tragédias, algumas das quais já ocorreram e outras que ainda estão por vir.
'Expresso do Amanhã', lançado em 2013. se passa em um futuro distópico, onde uma tentativa fracassada de conter o aquecimento global resultou em uma era glacial que exterminou quase toda a vida na Terra.
A única pessoa sobrevivente viaja com trem chamado Snowpiercer, que viaja continuamente ao redor do globo. O trem é uma verdadeira cidade em movimento, com diferentes seções representando as classes sociais.
Desigualdade, exploração de classe, revolta social e manipulação humana são alguns temas abordados dentro do trem em 'Expresso do Amanhã'.
'O Dia Depois de Amanhã', um filme de 2004, tem catástrofe, mudanças climáticas, responsabilidade ambiental e os impactos do descaso humano em relação ao meio ambiente.
O filme mostra sinais de uma mudança climática abrupta e catastrófica devido ao aquecimento global. Um climatologista tenta alertar líderes mundiais sobre a situação de emergência, mas ele é ignorado.
Eventos climáticos extremos começam a se desdobrar. O aquecimento global desencadeia uma série de desastres naturais, incluindo tempestades épicas e tornados. E os personagens principais enfrentam desafios e perigos para sobreviver.
Por fim, 'Impacto Profundo', de 1998, aborda o desastre da ameaça global de um impacto de asteróide que poderia extinguir a vida na Terra. Esse asteróide foi descoberto por um adolescente e o caso se torna público, causando pânico.
O governo dos EUA envia astronautas em uma missão para destruir o cometa antes que ele atinja a Terra. Enquanto isso, a sociedade se prepara para o pior. O governo seleciona um grupo de pessoas para se refugiar em bunkers subterrâneos, enquanto outras lidam com o inevitável impacto de maneiras diferentes.
Com o insucesso da missão de astronautas, uma parte do cometa atinge a Terra, causando um megatsunami e a destruição de grande parte da costa leste dos Estados Unidos.