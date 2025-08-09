Nutritivo e simples de fazer, grão-de-bico acompanha diversas refeições

Seu consumo pode ser feito com pães, vegetais crus ou como acompanhamento para inúmeros pratos. A versatilidade do homus permite que ele seja temperado de diversas formas, incluindo especiarias como cominho, pimenta-do-reino e páprica defumada.
No Líbano, ele é frequentemente servido com azeite extra virgem e pinhões, adicionando um toque crocante. Além disso, há variações regionais, como o homus com beterraba, que adquire uma coloração chamativa e um sabor adocicado, ou com abacate, trazendo uma textura ainda mais cremosa.
Essa pasta também pode ser usada como base para molhos ou recheios de sanduíches, ampliando ainda mais suas possibilidades na culinária.
O grão-de-bico não é apenas delicioso, mas também traz uma série de benefícios para a saúde. Vamos conhecer alguns deles a partir de agora.
Regula o colesterol: graças às fibras solúveis presentes no grão-de-bico, ele ajuda a reduzir a absorção de gorduras no intestino, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue.
Fortalece o sistema imunológico: contém zinco e vitamina E, nutrientes essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. Esses antioxidantes protegem as células contra danos oxidativos, auxiliando em cicatrizações e infecções.
O consumo regular de grão-de-bico pode contribuir para uma resposta imunológica mais eficiente, reduzindo o risco de doenças como resfriados e gripes.
Ajuda no ganho de massa muscular: rico em proteínas, o grão-de-bico é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais quando combinado com cereais como arroz, pão e macarrão.
Essa combinação melhora a qualidade proteica da dieta, favorecendo a síntese muscular e a recuperação pós-treino. Além disso, ele fornece energia sustentável para atividades físicas, ajudando na performance atlética.
Além do famoso homus, o grão-de-bico pode ser transformado em pastas, combinando ingredientes como azeitonas, ervas frescas e especiarias para criar molhos e patês diversificados.
Chana masala é um prato indiano que utiliza grão-de-bico cozido em um molho rico em especiarias, como gengibre, alho, cominho e coentro. O resultado é um prato picante e aromático, geralmente servido com arroz ou pães.
A salada de grão-de-bico é uma opção leve e nutritiva, combinando o grão-de-bico com vegetais frescos, azeite e limão. Fácil e simples de fazer!
Prato extremamente presente na culinária árabe e mediterrânea, o cuscuz ganha mais sabor e nutrientes com a adição de grão-de-bico.
Seja em forma de homus, saladas, pratos quentes ou até mesmo sobremesas, o grão-de-bico continua conquistando espaço na culinária global. Incorporá-lo à dieta é uma excelente escolha para melhorar a saúde e diversificar o cardápio com sabores ricos e nutritivos.