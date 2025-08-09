Damasco, das cidades mais antigas do mundo, mantém seu vigor

A cidade foi dominada por diversas civilizações, incluindo arameus, assírios, romanos e islâmicos, que moldaram sua rica história.
Durante o período islâmico, Damasco foi a capital do Califado Omíada (661-750 d.C.), marcando seu auge político e cultural.
Além disso, a cidade enfrentou invasões dos mongóis e cruzados, mas conseguiu preservar seu papel como centro estratégico.
A região de Damasco, assim como o resto da Síria, tornou-se um campo de batalha por volta de 1 260 a.C., entre os hititas desde o norte e os egípcios do sul. Fato que contribuiu para o desenvolvimento da cidade na transição da Idade do Bronze à Idade do Ferro.
Damasco fica em um planalto situado a 690 metros acima do nível do mar e é limitada pela cordilheira Antilíbano a oeste e pelo deserto da Síria a leste. A cidade fica no oásis de Guta e a água que a abastece vem do rio Barada.
A Cidade Antiga de Damasco concentra-se em uma extensa Cidade Velha, que abrange o gigantesco souk (mercado), um grande bairro muçulmano, um bairro menor cristão e uma minúscula zona judaica.
Damasco disputa, com Jericó, na Cisjordânia, e Biblos, o título de cidade mais antiga continuamente habitada do mundo, sendo a cidade-capital mais antiga do planeta.
A economia de Damasco baseia-se em produtos alimentícios, vestuário e material impresso. A cidade possui uma tradição artesanal importante, produzindo têxteis, sedas, artigos de couro, filigrana de ouro, objetos em prata e artigos em cobre e latão.
A agricultura ao redor de Damasco, com base no rio Barada, sempre foi crucial para seu abastecimento. Outro ponto significativo na economia é o turismo religioso e cultural, atraindo visitantes de todo o mundo.
A Mesquita Omíada guarda relíquias importantes, incluindo um santuário dedicado a João Batista, reverenciado por cristãos e muçulmanos.
Assim, localizada no coração de Damasco, foi construída no início do século VIII pela califa omíada Al-Walid I. Essa rica história faz dela um símbolo de continuidade e convivência de diferentes culturas e religiões na região.
Destacam-se os mosaicos dourados que adornam suas paredes, representando paisagens paradisíacas. Além de seu impressionante pátio e o minarete conhecido como 'Minarete de Jesus', ligado a referência sobre o retorno de Jesus no islamismo.
Ela é um marco da cidade que conecta a história ancestral da Síria com sua vida contemporânea, destacando a importância histórica da dinastia omíada
A mesquita abriga um santuário no qual acredita-se estar preservada a cabeça de João Batista, que é considerado um Profeta do Islã e chamado Yahya.
A capela de São Paulo foi reconstruída em 1867 e reestruturada em 1973. Em Damasco, acha-se também o lugar em que a tradição coloca o episódio da conversão do santo, no bairro Al Tabbaleh, onde os franciscanos da Custódia da Terra Santa haviam edificado uma capela, em 1925.
Apesar dos desafios, a cidade permanece um símbolo de resistência e identidade nacional para os sírios e pode ajudar o país nesta transição política