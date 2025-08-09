Flipar Conheça a Cidade do Cabo: beleza que encanta na África do Sul A Cidade do Cabo é o maior ponto de atração turística da África do Sul, com diversos locais que encantam os visitantes. Alguns lugares têm ligação com Nelson Mandela, que marcou o seu nome na história da humanidade, sendo líder e referência na luta pelo fim do apartheid. Por Flipar

Imagem de Jeanine Smal por Pixabay