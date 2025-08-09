Flipar Paisagem única no planeta: Veneza tem 100 ilhotas ligadas por pontes e canais Veneza, no nordeste da Itália, é uma cidade única erguida sobre mais de 100 pequenas ilhas ligadas por canais e pontes. Suas gôndolas e sua arquitetura renascentista e gótica são mundialmente prestigiadas. Trata-se de um dos destinos mais românticos e apreciados do planeta. Por Flipar

Jorge Franganillo/Wikimedia Commons