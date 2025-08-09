Rica e badalada, Mônaco é uma das menores e menos populosas nações do mundo

Este pequeno, mas rico principado, é famoso por seu cassino, eventos de Fórmula 1 e estilo de vida luxuoso. É um centro financeiro com uma economia próspera.
Alguns países chamam a atenção por terem populações muito pequenas, menores do que inúmeras cidades pelo mundo. Confira, além de Mônaco, quais são as nações que têm menos gente vivendo nelas:
País: Vaticano - Continente: Europa/ População: aproximadamente 800 habitantes/ Descrição: o menor país do mundo, o Vaticano é um enclave dentro de Roma, Itália, e é a sede da Igreja Católica. É governado pelo Papa e é conhecido por sua rica história artística e religiosa, incluindo a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina
País: Nauru - Continente: Oceania/ População: cerca de 10.800 habitantes/ Descrição: Nauru é uma pequena ilha no Pacífico, famosa por suas reservas de fosfato. A economia do país é dependente da mineração e do turismo, embora enfrente desafios econômicos significativos
País: Tuvalu - Continente: Oceania/ População: aproximadamente 11.000 habitantes/ Descrição: Tuvalu é um arquipélago no Pacífico, conhecido por suas belas lagoas e cultura polinésia. O país enfrenta riscos significativos devido às mudanças climáticas e à elevação do nível do mar
País: Palau - Continente: Oceania/ População: cerca de 18.000 habitantes/ Descrição: Palau é um grupo de ilhas no Pacífico Ocidental, famoso por sua biodiversidade marinha e turismo de mergulho. A economia depende principalmente do turismo e da pesca
País: San Marino - Continente: Europa/ População: aproximadamente 34.000 habitantes/ Descrição: um dos menores países do mundo, São Marinho é um enclave na Itália, conhecido por sua rica história medieval e paisagens montanhosas. A economia é baseada em turismo e serviços
País: Liechtenstein - Continente: Europa/ População: aproximadamente 39.000 habitantes/ Descrição: um pequeno principado entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein é conhecido por sua economia forte e paisagens montanhosas. A monarquia constitucional é uma parte importante de sua identidade
País: Ilhas Marshall - Continente: Oceania/ População: cerca de 59.000 habitantes/ Descrição: as Ilhas Marshall são um grupo de ilhas no Pacífico, conhecidas por suas águas cristalinas e rica cultura. A economia é baseada na ajuda externa, pesca e turismo
País: Dominica - Continente: América do Norte/ População: aproximadamente 72.000 habitantes/ Descrição: Dominica é uma ilha caribenha conhecida por sua natureza exuberante, montanhas e fontes termais. O ecoturismo é uma parte importante da economia local
País: Seychelles - Continente: África/ População: cerca de 98.000 habitantes/ Descrição: um arquipélago no Oceano Índico, Seychelles é conhecido por suas praias paradisíacas e biodiversidade. O turismo é a principal fonte de receita do país
País: Antígua e Barbuda - Continente: América do Norte/ População: aproximadamente 98.000 habitantes/ Descrição: este país caribenho é famoso por suas praias e cultura vibrante. O turismo é a principal fonte de renda
País: Barbados - Continente: América do Norte/ População: cerca de 287.000 habitantes/ Descrição: uma ilha caribenha conhecida por suas praias, cultura e história colonial. O turismo e a agricultura são importantes para a economia
País: São Cristóvão e Nevis - Continente: América do Norte/ População: aproximadamente 53.000 habitantes/ Descrição: o menor país da América em termos de população, São Cristóvão e Nevis é conhecido por suas montanhas e praias. O turismo e a agricultura são as principais indústrias
País: Comores - Continente: África/ População: cerca de 806.000 habitantes/ Descrição: um arquipélago no Oceano Índico, as Comores têm uma cultura rica e diversidade étnica. A economia é baseada na agricultura, pesca e turismo
País: Djibuti - Continente: África/ População: aproximadamente 883.000 habitantes/ Descrição: situado na costa do Corno de África, Djibuti é um importante ponto estratégico e comercial. A economia é baseada no comércio, serviços e transporte