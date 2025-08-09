Flipar História e estilos de porcelana; sofisticação e delicadeza até nas bijuterias A porcelana surgiu na China. Um tipo de cerâmica produzido pela primeira vez entre os séculos VII e IX. É feita a partir da mistura de caulim e feldspato, que são aquecidos a uma temperatura de 1.450 graus Celsius. Por Flipar

Anonymous/Wikimédia Commons