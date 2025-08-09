Flipar Montanhas coloridas: impressionante Parque na China parece ter sido tingido à mão O Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia, localizado no noroeste da China, é uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo. Conheça mais sobre este lugar fantástico! Por Flipar

Imagem de eltonjohn1973 por Pixabay