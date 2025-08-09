Tradição das velas é ainda mais antiga que Jesus Cristo

Nesses primeiros tempos, com a humanidade em busca de formas de iluminar os ambientes, a vela tinha formato diferente do hoje estabelecido. Um prato com gordura líquida animal e pavio de fibra vegetal era queimado para gerar luz, segundo indicam os estudos.
No Egito antigo, já com formato de bastão, as velas simbolizavam o divino. Na Grécia, por sua vez, elas exaltaram a deusa Artemis.
Na reverência a Artemis está o que se acredita ser a origem do costume de festejar aniversários com velas em cima do bolo. A deusa da caça e da lua era celebrada dessa forma, para simbolizar a conexão da deusa com a lua.
Na Idade Média, houve uma adaptação da celebração para o Cristianismo e, ao longo dos séculos, ela foi se modificando até tornar-se a representação da “luz da vida” e ato de apagar as velas.
Na Idade Média, velas passaram a ser utilizadas em igrejas e monastérios para iluminar os ambientes sacros.
Foi nesse período que as velas passaram a se disseminar também pela Europa, com artesãos e fabricantes produzindo em maior escala com sebo (gordura animal). Cera de abelha também foi utilizada por um período.
O preço das velas de qualidade era acessível apenas para a nobreza da época, que as comprava para iluminar ambientes em suportes e castiçais luxuosos, assim como em salões e teatros.
Na Inglaterra, as velas passaram a ser fabricadas com cera, o que fez o item se disseminar ainda mais. Com o tempo, outros achados fizeram as chamas ficarem maiores.
No ano de 1811, o químico francês Michel Eugène Chevreul criou a estearina a partir da retirada de glicerina do sebo. Ele notou que esse composto tinha brilho maior e mais duradouro. Seu achado revolucionou a fabricação de velas. Com a evolução do item, o pavio também foi aperfeiçoado, chegando ao formato atual.
Já no século 20, a parafina, subproduto do petróleo, passou a ser utilizada na fabricação de vela também.
Criada para iluminar, a vela ganhou outras atribuições com a evolução da humanidade - e a criação da lâmpada elétrica.
A vela ocupa um papel importante em rituais religiosos, como no catolicismo, nas religiões de matriz africana e na doutrina espírita.
Muitas correntes místicas também utilizam velas em suas práticas, como fontes de energia, terapêutica e com valor de purificação.
Também é comum o uso de velas para decoração residencial, com o intuito de transformar os ambientes. Há estilo variados, com ou sem perfume, a depender o estilo de iluminação e estética que se deseja imprimir.