O que os astros 'mostram' sobre cada signo

O prestigiado físico e cosmólogo britânico Stephen Hawking (1942-2018), um dos maiores nomes do pensamento científico, afirmou que essa influência de planetas e estrelas sobre os homens não existe e só é cultivada pelos astrólogos porque 'a espécie humana sempre quis controlar o futuro'.
Mas, para os astrólogos, esse ramo pode ser uma importante ferramenta para o autoconhecimento. Eles sustentam que a posição dos astros no momento do nascimento pode determinar, em parte, a personalidade de cada pessoa. Na foto, as constelações do Hemisfério Norte.
E aqui, o conjunto das constelações existentes no Hemisfério Sul.
Antigamente, na época das grandes navegações, uma esfera armilar era usada para avaliação do movimento dos astros. Os círculos são articulados e indicam os polos, trópicos, meridianos e equador. Uma diagonal indica o caminho do Sol.
Cada cultura e civilização desenvolveu a sua própria astrologia, com um modelo de interpretação dos astros e estrelas na relação com os seres vivos. As astrologias chinesa, asteca e indiana são bastante difundidas, além da tradicional astrologia ocidental.
Um mapa astral detalha as condições e posições dos corpos celestes no momento do nascimento de uma pessoa.
Uma das principais ferramentas da Astrologia é o Zodíaco. Os horóscopos serviriam como guia e oráculo, supostamente prevendo acontecimentos importantes na vida de cada um.
A palavra zodíaco é de origem grega e significa “círculo de animais”. O zodíaco reúne 12 conjuntos estrelares que representam a trajetória do sol ao longo do ano.
Os primeiros documentos decifrados sobre a Astrologia são datados do século 7 antes de Cristo, mas a versão atual apareceu por volta do século 5 antes de Cristo, quando surgiu o zodíaco. No começo, o primeiro signo era Touro.
A crença no poder dos astros chegou a ser tão grande que, até o século 18, os cursos de Medicina incluíam aulas de Astrologia.
Os imperadores romanos - principalmente Adriano - tinham o hábito de consultar os astros antes de tomar decisões.
Os cardinais são os signos de começo de estação (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio). Os fixos são os signos de meio de estação (Touro, Leão, Escorpião e Aquário). Os mutáveis são os signos de fim de estação (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes).
Áries (21/3 a 20/4) - Elemento fogo. Marca o equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Características: impulsividade, sinceridade, extroversão, impulsividade, individualidade, autoritarismo.
Touro (21/4 a 20/5) - Elemento terra. Primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Características: Determinação, busca por conforto, praticidade, persistência, possessividade, conservadorismo.
Gêmeos (21/5 a 20/6)- Elemento ar. Marca o final da primavera, no hemisfério norte, e o fim de outono no hemisfério sul. Características: Curiosidade, comunicabilidade, flexibilidade, sociabilidade, intuição, perspicácia.
Câncer (21/6 a 21/7)- Elemento água. Marca o solstício do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Características: Imaginação, sensibilidade, empatia, romantismo, amizade, senso de coletividade.
Leão (22/7 a 22/8) - Elemento fogo . Verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Características: ambição, coragem, confiança, liderança, alegria, criatividade.
Virgem (23/8 a 22/9)- Elemento terra. Marca o fim do verão no hemisfério norte, e o fim do inverno no hemisfério sul. Características: Exigência, perfeccionismo, organização, pontualidade, seriedade, conexão com natureza.
Libra (23/9 a 22/10) - Elemento ar. Marca o equinócio da outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Características: conciliação, elegância, harmonia, paz, receptividade, simpatia.
Escorpião (23/10 a 21/11) - Elemento água. Outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Características: Intensidade, otimismo, questionamento, coragem, lealdade, teimosia.
Sagitário (22/11 a 21/12) - Elemento fogo. Marca o fim do outono no hemisfério norte, e o fim de primavera no hemisfério sul. Características: intuição, inquietude, curiosidade, expansividade, otimismo, mutabilidade.
Capricórnio (22/12 a 20/1) - Elemento terra. Marca o solstício do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Características: Ambição, dedicação, organização, disciplina, constância, isolamento
Aquário (21/1 a 19/2) - Elemento ar. Inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Características: Liberdade, originalidade, independência, inteligência, capacidade de transformação.
Peixes (20/2 a 20/3) - Elemento água. Marca o fim do inverno no hemisfério norte, e no final do verão no hemisfério sul. Características: sensibilidade, introspecção, instabilidade, indecisão, compaixão, intuição.
E você? Acredita em horóscopo? Curte Astrologia?