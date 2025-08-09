Chapadas brasileiras são destinos imperdíveis na natureza; conheça

Sua rica flora e sua fauna nativa, em paisagens deslumbrantes, revelam que as belezas naturais do Brasil vão além das praias.
Chapadas são formações geográficas com extensas áreas elevadas, apresentando topo plano ou quase plano.
Originam-se de eventos geológicos que se sucederam ao longo de bilhões de anos.
O Brasil tem 7 chapadas que se destacam como lugares de paisagem deslumbrante e opções de convívio com a Natureza, com atividades de entretenimento e de esporte, em terra e na água.
Chapada Diamantina - BA: É uma região montanhosa localizada na Bahia, composta por 24 municípios, a 420 km da capital Salvador. É conhecida por suas trilhas e cachoeiras. As cidades mais visitadas na região são Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Ibicoara, Andaraí e Igatu.
Foi cenário da corrida do diamante no século XIX, possuindo vasta história cultural e geológica. A Chapada Diamantina é um destino popular para ecoturismo e trekking, atraindo visitantes em busca de aventuras ao ar livre e paisagens inesquecíveis.
Chapada dos Veadeiros - GO: Situada em Goiás, a 400 km de Goiânia, é uma área de preservação ambiental reconhecida pela UNESCO. Essa região de cerrado abriga formações rochosas, cânions, rios e vasta biodiversidade.
Veadeiros é um destino popular para trilhas e contemplação da natureza. Além disso, é famosa por suas práticas holísticas e esotéricas, atraindo visitantes em busca de bem-estar e conexão espiritual.
Chapada dos Guimarães – MT: Fica a cerca de 60 km de Cuiabá, em Mato Grosso, e é famosa pela cachoeira Véu de Noiva. Oferece diversas atrações, como cânions, cavernas.
A Chapada dos Guimarães possui sítios arqueológicos com pinturas rupestres, revelando vestígios da ocupação pré-histórica. É um destino procurado para ecoturismo, trilhas e atividades ao ar livre.
Chapada das Mesas - MA: No sudoeste do Maranhão, próxima ao Tocantins, é procurada por muitos turistas que aproveitam para conhecer a Chapada das Mesas e o Jalapão, trajeto conhecido como 'Jalapada'.
Apresenta cachoeiras, cânions, pinturas rupestres e o Morro do Chapéu, com sua característica forma de mesa, considerado um dos picos mais importantes do Brasil.
Chapada do Araripe - CE: Localizada na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, destaca-se pelos sítios paleontológicos. Quem gosta de história pode conhecer os percursos feitos pelos indígenas Kariri e pelos cangaceiros da época de Lampião.
A Chapada do Araripe possui variedade de plantas e animais. Destaca-se ainda pelo Geopark Araripe, contribuindo para a preservação e divulgação do patrimônio geológico e paleontológico.
A área abriga uma Cidade de Pedra, que conta rochas diferenciadas, além do Rio Verde e as cachoeiras Salto Belo e Salto Utiariti.
Chapada dos Guarani – SP: Pouca conhecida, localizada em São Paulo, a chapada tem como principal atração o Parque Ecológico da Ponte Amarela, com suas cachoeiras, acima do Aquífero Guarani.
É recomendado evitar os meses de chuva, pelo risco de tromba d'água. E também o inverno, devido às temperaturas negativas que assolam a região no período.