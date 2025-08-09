Flipar

Tragédia e comédia: origem e evolução do teatro pelo mundo

Estabelecida em 27 de março de 1961, a primeira mensagem internacional do Dia Mundial do Teatro foi escrita por Jean Cocteau, na França, no ano seguinte. Com isso, uma das maiores manifestações culturais do mundo possui uma data como forma de celebração e divulgação.

Imagem criada po Inteligência artificial através do Aplicativo Freepik

Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar.

Domínio Público/Wikimédia Commons

A palavra teatro tem origem do grego théatron, e é uma configuração de arte em que atores interpretam uma história para um público em algum lugar.

David Monniaux/Wikimédia Commons

Assim, a consolidação do teatro, na Grécia Antiga, deu-se em função das manifestações em homenagem ao deus do vinho, Dioniso ou Baco (em Roma).

Andrew Malone/ Wikimédia Commons

Desse modo, a participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão, que levava o nome de 'ditirambo'. Por lá, eles cantavam, dançavam e apresentavam cenas das peripécias de Dionísio em verdadeiras procissões urbanas.

Teatro -Marsyas/Wikimédia Commons

O primeiro diretor de coro foi Téspis, convidado pelo tirano Pisístrato para dirigir a procissão de Atenas. Ele foi responsável por desenvolver o uso de máscaras para representar. Essa ousadia o trouxe a alcunha de 'criador do teatro'.

Reprodução Youtube

Foi na Grécia antiga que surgiram dois gêneros de teatro, sendo eles: a comédia e a tragédia. As peças teatrais trágicas tinham temas ligados à justiça, às leis e ao destino. Exemplos clássicos de autores e dramaturgos da época são Ésquilo, Sófocles e Eurípdes.

Domínio Público/Wikimédia Commons

O teatro cômico tinha como intuito o riso dos espectadores, pois representava de forma engraçada o cotidiano da vida em formato de sátiras. O principal autor desse estilo de obra era Aristófanes.

Divulgação

Ao longo dos anos o teatro foi se espalhando pelo mundo, até que durante a Idade Média, assumiu uma abordagem mais religiosa, com encenações ligadas a eventos da Bíblia e do Cristianismo.

Reprodução de Youtube

O teatro, no Renascimento, passou a ser valorizado como forma de entretenimento e expressão artística. Essa também é a época das grandes obras do dramaturgo inglês William Shakespeare, como 'Romeu e Julieta' e 'Hamlet'.

Reprodução de Youtube

A partir dos séculos XVII e XIX com as revoluções presentes na Europa e a ascensão da burguesia, influenciaram diretamente no teatro.

Reprodução de Youtube

O início do teatro no Brasil aconteceu com apresentações organizadas por padres jesuítas no século XVI. Coube a José de Anchieta ser considerado o primeiro dramaturgo brasileiro.

Domínio Público/Wikimédia Commons

José de Anchieta evidenciou a implantação do teatro no Brasil com o interesse de catequizar os índios para o catolicismo e impedir os hábitos condenáveis dos colonizadores portugueses, sendo assim uma idéia mais religiosa do que artística.

flickr Arquivo Nacional

O Romantismo, então, foi o grande responsável por trazer forças ao teatro brasileiro no século XIX, sendo impulsionado por célebres escritores como Martins Pena, Gonçalves de Magalhães, João Caetano, José Alencar e Machado de Assis.

flickr Arquivo Nacional

No século XIX havia uma preocupação obsessiva com a autenticidade de cenários. Até mesmo cavalos vivos subiam ao palco.

Reprodução Youtube

O desenvolvimento tecnológico modificou todo o aparato técnico que cercava o espetáculo: luzes, cenários, som e efeitos especiais diversos.

Mike Peel/Wikimédia Commons

O teatro realista é uma das expressões artísticas que se opunha ao Romantismo e tinha como propósito revelar questões sociais latentes na sociedade. Com caráter crítico, os espetáculos abordavam assuntos que envolviam a política, economia e os dilemas humanos.

flickr Arquivo Nacional

No século XX, o teatro se torna uma linguagem mais autentica no país, com as famosas Companhias. Diante disso, a figura de Nelson Rodrigues ganha destaque.

- Arquivo Nacional

Cacilda Becker, Paulo Autran, Walmor Chagas, Tônia Carrero e Fernanda Montenegro foram atores de destaque nesta época. Em 1953. foi fundado o Teatro de Arena, com uma aura revolucionária e contestadora frente a tensão política e social da pré-ditadura.

Flickr Arquivo nacional do Brasil

Durante os anos da ditadura militar, entre 1964 e 1985, a linguagem teatral sofreu perseguição e censura, assim como todas as manifestações artísticas.

flickr Arquivo Nacional

Espetáculos de dança, ópera e balé são também estão ligados aos ambientes do teatro. Afinal, esses espaços contam com infraestrutura especializada para tais eventos.

Reprodução Youtube

O teatro é uma arte extremamente rica, que pode contar com óperas, teatro de bonecos, musicais, peças realizadas em espaços alternativos entre outras formas. No início dessa manifestação, o foco era itinerante, porém agora existem espaços apropriados para os espetáculos.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Por fim, o teatro moderno traz uma diversidade de estilos, técnicas e influências. Entre elas, a incorporação de elementos multimídia, a exploração de novas formas de narrativa e a globalização da produção teatral.

Reprodução Youtube

