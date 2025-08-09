Flipar

Conheça as principais pragas que devastam plantações

Quando se fala de praga em plantações, os caramujos-gigantes-africanos são logo lembrados pelo poder destrutivo e pela ameaça que representam também para as pessoas, pois podem transmitir um tipo raro de meningite.

Os caramujos desta espécie também são capazes de danificar rebocos de casas, de acordo com o governo americano que fez o alerta.

Veja outras pragas que têm alto poder destrutivo para a agricultura e representam uma dor de cabeça para os fazendeiros.

Lagarta Helicoverpa - Prolifera, principalmente, nas culturas de soja, algodão, feijão e milho. As larvas atacam ramos, flores e cápsulas de semente.

Lagarta-do-cartucho - É a principal praga da cultura do milho. Ataca a planta desde a semente até a formação das espigas. Destrói, principalmente, o cartucho, na fase próxima do florescimento, causando danos significativos em períodos de seca.

Pulgão - Inseto minúsculo (1,5 a 3 mm), de corpo mole, com antenas longas. Proliferam com facilidade e formam colônias, causando rápido ressecamento. Suga a seiva, desnutrindo a planta. Na foto, centenas devoram um brócolis.

Mosca branca - Encontrada em regiões de clima quente e úmido. Prefere culturas de algodão e soja, além de frutas e legumes. Também infesta plantas ornamentais, como o bico-de-papagaio. Suga a seiva, deixando a planta sem alimento.

Córos (larvas de besouro) - Atacam, principalmente, à noite, atraídos pela luz das luminárias. Alimentam-se de raízes, deixando as plantas fracas e sem capacidade de absorver água.

Percevejo marrom - Praga comum na cultura de soja, pode causar danos irreversíveis, pois suga diretamente os grãos, reduzindo drasticamente a produção. Além de sugar a seiva, ele injeta toxinas causando a chamada 'retenção foliar' nas plantas.

Especialistas em agricultura alertam para a importância de aprender a diferenciar os insetos que convivem naturalmente com as plantações - e até beneficiam os vegetais, como as abelhas (foto) - e aqueles que representam uma ameaça.

Alguns fatores agravam o risco de aparecimento de pragas: falta de rotação de culturas , desequilíbrio na colocação de adubos e escolha de culturas que atraem pragas em determinadas regiões.

O uso inadequado de praguicidas é um fator de peso. Pessoas que não sabem utilizar o tipo de produto correto e que erram na dosagem e na forma de aplicação acabam pondo em risco toda a plantação.

O combate às pragas pode ser feito de diversas maneiras: físico, biológico, químico ou mecânico.

Para isso, usam-se nematoides (vermes parasitas de animais), bactérias, fungos e parasitoides que só afetam aqueles insetos invasores, sem risco de danos colaterais.

