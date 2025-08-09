Quanto frio! Cidade mais fria do Brasil fica em Santa Catarina

Cidade turística por conta das baixas temperaturas e localizada a cerca de 212 km da capital Florianópolis, Urupema recebeu o título de Capital Nacional do Frio, em 2021.
Em 2024, a cidade registrou a menor temperatura no Brasil. Foi no dia 30 de junho quando o termômetro marcou -7,2ºC. Ou seja, 7,2 graus negativos.
Por ser uma das cidades onde mais neva e faz frio no estado catarinense, é conhecida pelo turismo. No inverno, costuma ter todas as estadias lotadas, especialmente em datas com previsão de neve.
As hospedagens registradas no município incluem pousadas, hotéis, casas de campo, cabanas, cama e café, chalés, fazendas, sítios, chácaras e camping.
Além disso, não só as estadias chamam os turistas. Afinal, há muitas belezas naturais na cidade catarinense.
O Morro das Antenas, por exemplo, é um dos pontos mais altos de Urupema, e um dos melhores lugares para apreciar a vista panorâmica da cidade.
O mirante fica a 1.750 metros de altitude, e a oito quilômetros da cidade, na SC 112. O cenário é de vegetações congeladas, e com sorte, de neve.
Já a cascata que congela é uma pequena queda d’água, que fica a 1.580 metros de altitude. A atração chama a atenção pelo visual, e fica a 700 metros do Morro das Antenas.
O local costuma atrair visitantes que param para tirar fotos da cachoeira completamente formada por cristais de gelo.
A Praça Municipal Manoel Pinto de Arruda traz todo o charme de uma cidade pequena, ainda mais no inverno.
O espaço conta com quadra de vôlei de areia, portais estilizados com metal e pedra arenito, o Lago das Trutas, bancos, arborização, passeio público e parque infantil.
A Igreja Matriz Santa Ana de Urupema, além de um símbolo de fé e história para a cidade, conta com a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e uma miniqueda d’agua.
Estava faltando alguma coisa a esse passeio, certo? Claro, vinho! Na Araucária’s Café Gastrobar, a seleção é de vinhos locais, de Urupema e São Joaquim.
A uma altitude de 1.425 metros, Urupema, na Serra de Santa Catarina, registra cerca de 50 geadas e cinco neves por ano, em média.
De acordo com Censo 2022, a cidade tem 2.656 habitantes, vivendo numa área de 350 km², com direito a muita vegetação.
A cidade também ostenta o título de 'capital catarinense da truta'. O município é rico em nascentes e águas límpidas e cristalinas que formam os rios Caronas, Caixão, Lontras, Quebra-Dente e Lava-Tudo.
O programa municipal de desenvolvimento sustentável e organização comunitária foi agraciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com um diploma de honra ao mérito.
Os destaques são o saneamento básico, instalado em quase 100% dos domicílios, inclusive na zona rural, e o esforço pelo uso racional de agrotóxicos. A prática de agricultura orgânica também vem crescendo na cidade.
Por todas as citadas atrações, Urupema não se contenta em ser mera coadjuvante no turismo da Serra Catarinense. É uma das protagonistas no cenário do Sul do país.