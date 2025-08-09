Combina, tá? Veja sugestões geladas para tomar com café

Mas o café também tem muitas alternativas frias ou geladas. Veja algumas delícias feitas com café que vão à geladeira.
Sorvete de café - Misturando 1 lata de leite condensado, 1 colher de essência de baunilha, 1 lata de creme de leite e 2 colheres de café solúvel, é possível obter um sorvete saboroso, com a cafeína que nos energiza.
Também existe a versão em forma de picolé, que pode até ser feita em casa de forma simples e prática.
Duas colheres de sobremesa de café solúvel se juntam a 40g de chocolate meio amargo, 1 colher de chá de cacau em pó, 400 ml de leite e 40g de açúcar mascavo. Se preferir faça sem o chocolate (pode usar baunilha).
Para quem prefere comprar sorvete pronto, a La Basque tem o irresistível café crocante.
A Starbucks também tem sorvete de café, com a mesma qualidade que a grife imprime à bebida.
Outra delícia é o frapê de café, feito com 1 lata de leite condensado, 2 colheres de café solúvel, 4 bolas de sorvete de creme, ,eia xícara de água e chantilly para decorar.
Há quem goste do próprio café ou do capuccino (foto) gelado, batido no liquidificador.
E as guloseimas também podem ser em forma de bolo ou torta, combinando o café com cremes diversos, por conta da criatividade e do gosto de cada um.
Vários chocolates também contêm café em sua composição. Também a versão ao leite como a dark, para quem prefere chocolate meio amargo.
As balas de café também são alternativa para manter o gostinho do café sem encarar uma temperatura elevada.
Uma receita saborosa para os fãs de café é o manjar, feito com 3 gemas, 3 xícaras de leite, 1 xícara de café em infusão bem forte, 1 xícara e meia de açúcar e 10 colheres (sopa) de maisena.
O pudim de café também é uma tentação: 1 lata de leite condensado, 2 medidas (lata) de leite integral, 3 ovos e 2 colheres (sopa) de café solúvel.
A mousse de Café é uma outra opção: 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 2 colheres (sopa) de café solúvel, 200 ml de água, 2 envelopes de gelatina incolor.
Em para fechar a galeria, milkshake de café: 3 xícaras de sorvete de creme, 1 xícara de leite; 6 colheres de licor de café, 1/2 xícara de infusão de café forte e calda de chocolate.