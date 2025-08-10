Viúvo desde 2009, ator começa romance com atriz casada 5 vezes e internet repercute

Demonstrações de carinho dos dois nos eventos de lançamento do reboot de 'Corra que a Polícia Vem Aí' tem deixado os fãs em polvorosa na internet.
Porém, enquanto alguns 'shippam' o casal, há quem ache que tudo não passa de um falso romance para promover o filme.
Uma fonte próxima a Anderson garantiu ao jornal 'New York Post' que o relacionamento é real e que ela está feliz por uma 'nova chance no amor'.
Apesar de terem filmado juntos há um ano, o romance só teria se intensificado mais recentemente, durante a campanha de divulgação.
'Isso está acontecendo em tempo real, aqui e agora, então não sei como as coisas vão ficar daqui para frente', relatou a fonte.
Nos últimos dias, viralizou na internet um vídeo dos dois recriando uma das cenas românticas mais famosas da história, do filme 'Titanic'.
O romance dos dois chama a atenção por vários motivos. Aos 58 anos, Pamela Anderson ficou marcada por ter se casado cinco vezes e ter vivido vários relacionamentos conturbados.
Seus romances envolveram traições, violência doméstica e crises de ciúmes de companheiros. Anderson teve dois filhos com o primeiro marido, Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe.
Neeson, por sua vez, ficou viúvo há 16 anos e chegou a declarar que havia desistido do amor.
Uma pessoa próxima à Pamela Anderson disse à imprensa que Neeson seria o melhor companheiro que ela já teve.
O casal já recebeu até aprovação da ex-cunhada de Neeson, a atriz Joely Richardson. Ela reagiu com emojis de coração a fotos dos dois publicadas por Pamela Anderson.
Em entrevistas anteriores, o ator declarou estar “perdidamente apaixonado” por Pamela e elogiou sua simplicidade e profissionalismo.
Nascido em 7 de junho de 1952, em Ballymena, Irlanda do Norte, Liam Neeson trabalhou como motorista de empilhadeira e foi boxeador amador antes de seguir a carreira artística.
Começou sua trajetória no teatro, atuando em peças do Lyric Players’ Theatre, em Belfast, e depois se juntou à prestigiosa companhia Abbey Theatre, em Dublin.
No cinema, começou a ganhar destaque nos anos 1980, atuando em 'Excalibur, a Espada do Poder', de 1981, e 'Rebelião em Alto Mar', de 1984.
No entanto, Neeson recebeu reconhecimento internacional no aclamado 'A Lista de Schindler', dirigido por Steven Spielberg em 1993, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Em 1999, outro papel marcante: o de Qui-Gon Jinn em 'Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma'.
Outros filmes de destaque na carreira de Neeson são: 'Batman Begins', de 2005, e a franquia 'Busca Implacável', na qual ficou marcado como um herói de ação.
'Desconhecido' e 'A Perseguição', ambos lançados em 2011, 'Sem Escalas, de 2014, e 'Silêncio', de 2016, são outros longas importantes na trajetória de Neeson.
Em 2009, o ator viveu uma tragédia na sua vida pessoal ao perder a esposa Natasha Richardson, que morreu após um acidente de esqui. Eles eram casados desde 1994 e tiveram dois filhos juntos.