Após viralizar por correr maratona bêbado e de chinelo, homem diz que 'mudou de vida'

Em uma publicação no Instagram, a prefeitura da cidade destacou o 'início de um novo ciclo' do homem, que agora aparece calçando tênis.
'Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade', diz a legenda do post.
'Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaque', finaliza o perfil da prefeitura.
Morador do Pará, Isaque não só disputou a prova de 8 km como completou o percurso e ainda levou uma medalha para casa!
Na véspera da prova, o homem contou que estava bebendo em um bar da região.
No dia seguinte, ao caminhar por uma praça, se deparou com a movimentação de atletas se aquecendo e resolveu se juntar à competição.
Segundo o próprio, ele tinha esperança de que o exercício ajudasse a 'eliminar a ressaca'.
A história foi contada pelo próprio Isaque em uma entrevista publicada em seu novo perfil Instagram, que já soma mais de 178 mil seguidores.
O homem não tinha celular e 'ganhou' um perfil na rede social criado por amigos.
“8 km de havaianas e com um pré-treino duvidoso. E vocês achando que precisa de tênis caro para correr”, diz a legenda da publicação.
Apesar do tom descontraído, o homem afirmou ter planos de mudar de vida, prometendo largar o álcool e os vícios de lado para buscar um emprego.
'Estou recebendo muito conselho e não vou desistir nunca. Quero participar do esporte mesmo”, disse ele.
A corrida foi realizada pelas ruas da cidade no dia 27 de julho, organizada por uma academia local.
Isaque é morador de Garrafão do Norte, um pequeno município de cerca de 25 mil habitantes que fica no nordeste do Pará.