Flipar Cachorro diverte os internautas após reagir com 'tristeza' ao fim das férias A reação de um cachorro da raça golden retriever ao fim das férias divertiu os internautas. Isso porque o pequeno Atlas Hill, de apenas 9 meses, viralizou na internet com sua expressão de tristeza após voltar de férias com seus tutores. 'Eu nasci para ser um cão de lago, isso não é justo', diz a legenda do post. Por Flipar

Foto: Reprodução vídeo Instagram Atlas.The.Golden.boy