Sujeira pura: veja os rios mais poluídos do mundo e os motivos para serem tão sujos

Essas nascentes d'água, que oferecem um elemento essencial para a sobrevivência de humanos, animais e plantas, ainda ajudam na regulação do clima e preservação da biodiversidade.
A poluição dos rios representa uma ameaça, afetando não apenas a vida aquática, mas também se estendendo aos seres humanos que dependem dessas fontes de água para a sobrevivência. Veja alguns dos rios mais poluídos do mundo.
Rio Ganges- O rio é localizado entre a Índia e Bangladesh, com 2.510 km de extensão. Nasce no rio Bhagirathi, no Himalaia, norte da Índia, e sua foz fica no Delta do Ganges, na baía de Bengala, Oceano Índico. Também é conhecido como Rio Benare.
A poluição do Ganges é causada pelo despejo de esgoto de cidades que são abastecidas por ele (que atende mais de 2 bilhões de pessoas) e dos produtos químicos despejados em suas águas. Embora seja considerado sagrado, continua sendo poluído desenfreadamente.
Outra peculiaridade do Ganges que o torna poluído é a questão mística e religiosa que envolve esse rio. Tradicionalmente, indianos praticantes do Hinduísmo - que consideram o Ganges sagrado - cremam os corpos dos mortos em balsas e jogam nas águas para uma suposta reencarnação. Eles fazem o mesmo com as vacas, animais cultuados no país.
Rio Citarum - A extensão desse rio é de 320 km, passando pela Índonésia, nascendo no Monte Wayang e com a foz no Mar de Java.
A poluição que atinge o rio Citarum é atribuída aos resíduos industriais de 2.000 fábricas, parte deles com alto nível de mercúrio. E por atender a uma população superior a 200 milhões, contabiliza mais de 50.000 mortes anuais associadas à sua poluição.
Rio Amarelo- Com extensão de 5.464 km, é o sexto maior rio do mundo, localizado na China com sua nascente em Bayan Kara Ula (Chingai) e sua foz no Mar de Bohai. É um importante rio para a economia do país, pois seu vale tem bons pastos e jazidas minerais.
A poluição é causada principalmente por fábricas, que tornaram as águas um depósito de lixo e de resíduos da indústria de mineração de carvão.Possui uma cor única e tóxica resultada da poluição química, prejudicando a agricultura e causando riscos à saúde.
Rio Sarno- Conhecido como Sarnus pelos Romanos, o rio Sarno passa por Pompeia até o sul de Nápoles, Itália. Possui extensão de 500 km e hoje é conhecido por ser o mais poluído da Europa.
O aumento da poluição é devido aos resíduos industriais e agrícolas, associado a um aumento alarmante de câncer de fígado, na região em que o rio passa. Para piorar, o rio transborda com facilidade e causa deslizamentos no solo próximo.
Rio Buriganga- Com extensÃ£o de 18 km, Ã© o principal rio que passa por Daca, capital de Bangladesh. Tanto a nascente como a foz ficam em Dhaleshwari River.
O motivo para a poluição ter aumentado nas águas foi a grande quantidade de curtumes, dejetos humanos, plásticos e carcaças de animais. É muito importante para economia, apesar de ser considerado um rio biologicamente morto nos dias atuais.
Rio Mississippi- Com extensão de 3.734 km, esse rio nasce no lago Itasca e deságua no Golfo do México, passando pelo Estados Unidos. Ele é o segundo maior em território americano, perdendo apenas para o Missouri, que é um de seus afluentes.
O maior motivo de sua poluição é o constante lançamento de dejetos, derramamentos de óleo, produtos químicos agrícolas e industriais. E por conta dos níveis de escoamento de fertilizantes à base de nitrogênio, a cadeia alimentar e a vida aquática ficam prejudicadas.
Rio Jordão- Com a nascente que fica na encosta do monte Hérmon e é própria para o consumo humano, o rio tem a extensão de 190 km, passando pela Palestina, Israel e Jordânia, e sua foz fica localizada no Mar Morto.
Sua poluição tem origem com o descarte de resíduos ao longo do trajeto e o aumento da salinidade devido ao crescimento populacional e de refugiados em seu curso. Ele se torna tóxico e nocivo por conta do despejo de detritos.
Rio Matanza-Riachuelo- Possui a extensão de 64 km e corta a capital da Argentina, Buenos Aires, onde fica sua nascente. Sua foz está localizada em Rio da Prata.
O despejo diário de milhões de toneladas de esgoto e a presença de metais pesados são os grandes motivo de sua poluição. O rio é conhecido como 'Matadouro', por ser lar de resíduos de matadouros e curtumes, emitindo mau cheiro.
Rio Yamuna (Jamuna)- O rio está localizado na Índia, com a extensão de 1.376 km. O Yamuna tem a sua nascente em Yamunotri (Himalaia) e sua foz no rio Ganges, seu principal afluente. Esse rio fica ao em torno do Taj Mahal, principal monumento do turismo na Índia.
O que ocasiona a poluiÃ§Ã£o deste rio Ã© mÃ¡ gestÃ£o de esgoto, resÃduos agrÃcolas e industriais. O nÃvel de pH da Ã¡gua Ã© alto, devido a vestÃgios de veneno, comprometendo a seguranÃ§a de quem consumi-la.
Rio Yangtzé- Com 6.300 km de extensão, tem a nascente em Qinghai e vai até sua foz no Mar da China Oriental, sempre dentro da China. Ele é o maior rio da Ásia.
A maior causa da poluição do Yangtzé foi a rápida industrialização, crescimento de algas devido à eutrofização (poluição causada por despejo de resíduos domésticos e industriais), o que causou efeitos negativos, incluindo morte da vida aquática.
Rio Nilo- Localizado no Egito, o Nilo possui a extensão de 6.650 km, nasce no Lago Victoria, Uganda e sua foz fica no Mar Mediterrâneo. Ele é o maior rio do mundo em extensão.
O motivo da poluição do Nilo é o despejo de esgoto industrial, por óleo, e drenagem agrícola. O consumo da água imprópria causa doenças, afetando a fauna aquática e causando escassez de água doce.