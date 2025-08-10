Flipar

Um dos maiores dançarinos do Brasil precisa de muletas: 'Muita dor'

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus foi às redes sociais no dia 28/07 para explicar o uso recente de cadeira de rodas e muletas.

'Percebi que o quadril não é só para rebolar! [...] Não se assustem! Está tudo sob controle — ou quase!', disse ele.

Carlinhos revelou estar enfrentando um quadro sério de bursite trocantérica bilateral com tendinite nos glúteos, o que tem comprometido sua mobilidade e causado dores.

'Tenho contado com um batalhão de aliados: fisioterapia, acupuntura, musculação e tratamento intensivo para as dores', compartilhou.

Carlinhos explicou ainda que usou a cadeira de rodas e a muleta para se 'poupar' e agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho:

'Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza. Porque, como vocês sabem… O show tem que continuar! Com amor e gratidão, Carlinhos de Jesus', finalizou.

Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero.

Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes.

Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró.

Reconhecido como o 'Fred Astaire brasileiro', ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar.

Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas.

Fundou a 'Casa de Dança Carlinhos de Jesus', com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos.

Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações.

No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel.

Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo.

Desde 2022, atua como jurado técnico no 'Dança dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck'.

Aos 72 anos, Carlinhos continua ativo no cenário cultural, apesar dos problemas de saúde.

Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança.

Além disso, comanda o programa 'Samba Social Clube' na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira.

