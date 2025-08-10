Cidades que ficam na fronteira de Brasil e Paraguai

Bela Vista (Brasil) / Bella Vista Norte (Paraguai) - As cidades-irmãs compartilham tradições gaúchas, como o chimarrão, e paraguaias, como a música nativista. Bela Vista é um dos principais acessos rodoviários para o Paraguai na região central. O comércio em ambas é movimentado, com produtos importados e mercados agropecuários.