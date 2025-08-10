Situação de Bruce Willis se agrava: Portal afirma que ator já não anda nem fala

A informação de certa forma explica por que Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, fez um desabafo nas redes sociais sobre a doença do ator. Ela está com 47 anos cuidando do marido, que sofre de demência aos 70.
'Um diagnóstico de demência pode sugar todo o ar de um ambiente. Eu não queria que o diagnóstico do Bruce nos levasse com ele, porque a demência é uma doença familiar. Então, fiz a escolha de trazer o ar de volta às nossas vidas pelo bem das nossas filhas, do Bruce e de mim mesma', publicou.
Emma atua pela conscientização da doença e em contato com famílias que vivem um drama semelhante. 'Apoiar outros cuidadores e famílias que vivem com demência me deu propósito e conexão, dos quais eu precisava desesperadamente', postou.
No dia 19/03/2025, Bruce Willis completou 70 anos e sua filha Rumer Willis aproveitou para atualizar o estado de saúde do protagonista de 'Duro de Matar'. O ator teve diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, a demência frontotemporal, em 2023
“Ele está ótimo [...] Na verdade, é seu aniversário de 70 anos, então, por favor, desejem um grande feliz aniversário ao meu pai”, disse Rumer, que nasceu do relacionamento do ator com a atriz Demi Moore.
Demi Moore, assim como as outras duas filhas do astro, também publicou fotos com o ex-marido e escreveu: 'Feliz aniversário, BW! Nós te amamos!
Os familiares de Bruce Willis têm aproveitado cada segundo ao lado do astro de filmes de ação, em meio às dificuldades do seu diagnóstico de demência frontotemporal (DFT).
A imprensa que acompanha celebridades divulgou que a progressão da doença neurológica degenerativa começa a fazer com que Bruce Willis não reconheça algumas pessoas, incluindo Demi Moore. “Elas não sabem quanto tempo ele tem, então tratam cada dia como se fosse o último.”
Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre 1987 e 2000. Na união, nasceram as filhas Rumer, Scout e Tallulah, todas com mais de 30 anos. Além disso, com a atual esposa, Emma Heming, com quem está casado desde 2009, o ator teve mais duas meninas: Evelyn e Mabel.
Demi Moore mantém a amizade com ele e se relaciona bem com a atual esposa do ator. Ela continua frequentando a casa do ex-marido.
Em entrevista à revista “People” em outubro de 2024, Demi Moore falou sobre o estado de saúde do ex-marido. “A doença é o que a doença é. E eu acho que você precisa estar em uma aceitação realmente profunda do que isso significa”, declarou.
Emma já desabafou outras vezes nas redes sociais sobre a dificuldade em cuidar do ator. Chamada de 'corajosa' pelos fãs do astro, ela disse que a alegria nas fotos muitas vezes não reflete o cansaço e o esforço diário para enfrentar a situação.
'Não estou bem, mas preciso dar o meu melhor por mim mesma e pela minha família, porque, mais uma vez, se não nos cuidarmos, não podemos cuidar de quem amamos”, disse.
Em outubro de 2023, Emma também celebrou nas redes sociais a estreia de 'Moonlighting ' (A Gata e o Rato') no streaming. O seriado de TV fez sucesso e foi um marco no começo da carreira do ator .
Bruce ficou mundialmente famoso justamente por “A Gata e o Rato”, em que interpretava um detetive ao lado da atriz Cybill Sheperd, em uma mistura de comédia e policial entre 1985 e 1989.
Ele ficou mundialmente famoso com a franquia 'Duro de Matar' (1988, 1990 e 1995), interpretando o icônico detetive John McClane.
Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em 'Sin City' (2005), como o detetive John Hartigan, e em 'RED: Aposentados e Perigosos' (2010 e 2013), interpretando o aposentado agente da CIA Francis 'Frank' Moses.
Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada 'Duro de Matar 4.0'.
Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme 'Armageddon' (1998). Ele ainda é bastante lembrado pela participação em 'Pulp Fiction: Tempo de Violência' (1994), de Quentin Tarantino.
Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense 'O Sexto Sentido', em que um menino vê pessoas que já morreram. Dirigido por M.Night Shyamalan, foi um grande sucesso e até hoje é visto e celebrado.
Nos Ãºltimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papÃ©is em produÃ§Ãµes pouco significativas, justamente devido Ã dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doenÃ§a.
O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prÃªmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doenÃ§a do ator, a direÃ§Ã£o da premiaÃ§Ã£o voltou atrÃ¡s, compreendendo que ele estava com um sÃ©rio problema.