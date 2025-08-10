Discretos? Os animais mais barulhentos do mundo

Camarão pistola - Seu som que soa como um estalo potente chega a 218 decibéis, como o disparo de uma arma de fogo ou a turbina de um avião. O barulho acontece na hora da captura da presa. O camarão cria uma espécie de bolha de pressão acústica que 'explode' , numa onda de choque que mata o animal próximo a ele. E essa 'explosão' é muito ruidosa.