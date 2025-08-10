O nome de cidade mais longo do mundo é impronunciável: tente só!

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Não. Não erramos a grafia. Isso aí é o mais longo nome de uma cidade em todo o planeta.
A palavra de origem galesa significa 'Igreja de Santa Maria no vale da avelaneira branca próximo a um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta vermelha'. A Igreja é um dos pontos históricos da cidade.
São Tisílio foi um bispo, príncipe e erudito inglês do século VI.
O nome da cidade tem 58 letras (51 no alfabeto galês, em que -ll- e -ch- contam como letras únicas).
A localidade era conhecida, originalmente, como Llanfair Pwllgwyngyll. O nome foi alterado no século XIX, com o objetivo de desenvolver o turismo local.
Por isso, é comum ver esse nome longo em diversas fachadas de prédios. Um marco por toda a cidade.
A cidade fica na Ilha de Anglesey, no País de Gales. Na foto, um monumento: a coluna do Marquês de Anglesey.
Anglesey fica no Condado de Gwynedd, uma das maiores regiões dentre as 22 existentes no País de Gales.
Mas a região tem baixa densidade populacional: 46 habitantes por km². A paisagem tem vastas áreas verdes.
Em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, vivem cerca de 3.100 pessoas.
Os habitantes chamam a cidade de Llanfairpwll ou somente Llanfair. Esse último termo melhorou....
A estação de trem é um dos lugares que mantêm o nome completo para atrair a atenção de quem chega à cidade.
Assim como na capital inglesa, muitos ônibus que circulam entre os bairros têm dois andares.
A vila foi ligada ao resto do País de Gales, no ano de 1826, pela construção da ponte suspensa de Menai
A ponte passa sobre o Estreito de Menai, um rio de águas rasas com 23 km de extensão que separa Anglesey do continente.
Em 1850, a construção da ponte Britannia e da linha ferroviária do norte de Gales facilitou o acesso à capital inglesa, Londres, que fica a 431 km de distância.
Nos sinais das estradas, a localidade é assinalada 'apenas' como Llanfairpwllgwyngyll. Para facilitar...
Nesta localidade existe também um clube de futebol cujo nome é Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club
Nos mapas costuma aparecer a inscrição “Llanfair Pwllgwyngyll”. Também de forma resumida.
Um dos principais atrativos Ã© uma placa de grande extensÃ£o com o nome da cidade - onde os turistas gostam de fazer fotos
Além da curiosidade pelo nome gigantesco, os turistas podem conhecer pontos históricos, como este castelo celta.
O País de Gales (Wales, em inglês) fica no sudoeste da Grã-Bretanha, tendo a Inglaterra de um lado e o Oceano Atlântico do outro, com a Irlanda e a Irlanda do Norte mais adiante.
Anglesey, onde está Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, fica na parte de cima, separado do continente.
O País de Gales é uma das nações sob a Coroa do Reino Unido, hoje a cargo do Rei Charles III.
O símbolo do país, presente na bandeira, é o dragão, que também está presente em Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
A cidade é arborizada e, por estar no País de Gales, tem clima úmido e com vento , uma característica da região, sendo que ela fica a apenas 38 metros do nível do mar,
E então: Visitaria Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? No Google, dá pra ouvir a pronúncia... Quem se arrisca a falar?