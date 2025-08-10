Sidney Magal retornará ao palco em show comemorativo com ginga e charme

Quando sofreu um mal súbito no palco, em 2023, Sidney Magal revelou abertamente que estava considerando se aposentar.
“Senti uma tontura em uma certa música (…) Estava 21 por 13 [a pressão], era uma coisa que nunca tive na vida. Senti uma tontura estranha, que vi tudo rodando, e quando fui dançar, as pernas não estavam respondendo”, relatou Magal.
As imagens com o cantor passando mal durante um show em São José dos Campos (SP) viralizaram nas redes sociais. O incidente aconteceu no dia 26 de maio de 2023.
O cantor precisou interromper a apresentação por cerca de 50 minutos. Chegou a retomar o show em seguida, mas depois precisou ser internado no Hospital Vivalle, em São José.
“Peço desculpas ao público, mas penso na aposentadoria. Não da voz, mas aposentadoria da profissão para não ter mais compromissos, porque eles são realmente cansativos“, completou, na época.
Magal disse que, com décadas de carreira, estava cansado de pegar avião e ficar em hotel. Depois ele decidiu, em vez de parar totalmente, reduzir o ritmo de trabalho.
Sidney Magalhães, conhecido popularmente como Sidney Magal, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de junho de 1950.
Cantor, ator e dançarino, Magal começou a trajetória com a intenção de seguir carreira na bossa nova, mas Vinicius de Moraes, que era primo de sua mãe, o desaconselhou por conta de seu porte e de sua beleza.
No início da carreira, Magal chegou a se apresentar em bares, churrascarias e até casas de striptease.
Como cantor, Sidney Magal alcançou grande sucesso nas décadas de 1970 e 1980, tornando-se uma figura icônica do brega, da música cigana e da lambada.
Suas músicas dançantes e melodias contagiantes conquistaram o público e se tornaram hits memoráveis. Algumas de suas canções mais famosas incluem 'Sandra Rosa Madalena', 'Meu Sangue Ferve por Você' e 'Tenho'.
Com fama de galã, o cantor era constantemente assediado por fãs. Em alguns momentos, Magal chegou a ter que entrar por portas escondidas no palco só para não ser “atacado”.
Depois que viu a carreira decolar, Magal precisou contratar uma ambulância para garantir que conseguisse chegar a tempo nos vários shows que fazia em apenas uma noite.
A performance magnética no palco e sua personalidade cativante também levaram Magal a se destacar como dançarino. Seus figurinos e coreografias marcantes se tornaram marcas registradas de suas apresentações.
Sidney Magal também emplacou canções em novelas. A mais famosa delas foi 'Me Chama Que Eu Vou', tema de “Rainha da Sucata”, de 1990.
Magal também atuou em alguns filmes, como “Amante Latino” (1979), 'Inspetor Faustão e o Mallandro' (1991), 'Magal e os Formigas' (2016), 'Ninguém Entra, Ninguém Sai' (2017), 'Me Chama que Eu Vou' (2023) e 'Meu Sangue Ferve por Você' (2024).
Além disso, Sidney Magal se aventurou no campo da dublagem, emprestando sua voz a personagens de desenhos animados e filmes, como o personagem Amoroso em “Happy Feet: O Pinguim” 1 e 2, o Eduardo Perez/El Macho em 'Meu Malvado Favorito 2' e o Piloto de helicóptero carioca em 'Divertida Mente'.
O cantor também já participou de novelas. Os papéis mais lembrados foram em “Da Cor do Pecado” e “Bang Bang”, ambas da TV Globo. Sua última participação em folhetim foi em Espelho da Vida', em 2019, como Ricardo Júnior.
Participou também de dois programas da TV Globo: da Dança dos Famosos (2016), ficando em 6º lugar, e da primeira temporada do The Masked Singer Brasil (2021) como Dogão.
Em 2022, foi lançada uma biografia sobre a vida do cantor, chamada 'Sidney Magal: Muito mais que um amante latino'. O livro também deu origem a um musical com o mesmo nome.
Ao todo, Sidney Magal lançou 18 discos de estúdio, sendo o último em 2017, comemorando 50 anos de carreira.