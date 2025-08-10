Flipar

Sidney Magal retornará ao palco em show comemorativo com ginga e charme

O cantor Sidney Magal voltará aos palcos com o show “Baile do Magal”, no dia 30 de agosto, no Tokio Marine Hall, uma das casas de espetáculos mais famosas de São Paulo, que está comemorando 30 anos de existência.

Por Flipar
Foto: instagram sidney magal.

Quando sofreu um mal súbito no palco, em 2023, Sidney Magal revelou abertamente que estava considerando se aposentar.

reprodução tv record

“Senti uma tontura em uma certa música (…) Estava 21 por 13 [a pressão], era uma coisa que nunca tive na vida. Senti uma tontura estranha, que vi tudo rodando, e quando fui dançar, as pernas não estavam respondendo”, relatou Magal.

reprodução tv record

As imagens com o cantor passando mal durante um show em São José dos Campos (SP) viralizaram nas redes sociais. O incidente aconteceu no dia 26 de maio de 2023.

reprodução redes sociais

O cantor precisou interromper a apresentação por cerca de 50 minutos. Chegou a retomar o show em seguida, mas depois precisou ser internado no Hospital Vivalle, em São José.

reprodução redes sociais

“Peço desculpas ao público, mas penso na aposentadoria. Não da voz, mas aposentadoria da profissão para não ter mais compromissos, porque eles são realmente cansativos“, completou, na época.

reprodução

Magal disse que, com décadas de carreira, estava cansado de pegar avião e ficar em hotel. Depois ele decidiu, em vez de parar totalmente, reduzir o ritmo de trabalho.

reprodução tv record

Sidney Magalhães, conhecido popularmente como Sidney Magal, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de junho de 1950.

divulgação

Cantor, ator e dançarino, Magal começou a trajetória com a intenção de seguir carreira na bossa nova, mas Vinicius de Moraes, que era primo de sua mãe, o desaconselhou por conta de seu porte e de sua beleza.

reprodução tv globo

No início da carreira, Magal chegou a se apresentar em bares, churrascarias e até casas de striptease.

reprodução instagram @sidneymagaloficial

Como cantor, Sidney Magal alcançou grande sucesso nas décadas de 1970 e 1980, tornando-se uma figura icônica do brega, da música cigana e da lambada.

reprodução youtube

Suas músicas dançantes e melodias contagiantes conquistaram o público e se tornaram hits memoráveis. Algumas de suas canções mais famosas incluem 'Sandra Rosa Madalena', 'Meu Sangue Ferve por Você' e 'Tenho'.

reprodução youtube

Com fama de galã, o cantor era constantemente assediado por fãs. Em alguns momentos, Magal chegou a ter que entrar por portas escondidas no palco só para não ser “atacado”.

reprodução instagram @sidneymagaloficial

Depois que viu a carreira decolar, Magal precisou contratar uma ambulância para garantir que conseguisse chegar a tempo nos vários shows que fazia em apenas uma noite.

reprodução instagram @sidneymagaloficial

A performance magnética no palco e sua personalidade cativante também levaram Magal a se destacar como dançarino. Seus figurinos e coreografias marcantes se tornaram marcas registradas de suas apresentações.

reprodução youtube

Sidney Magal também emplacou canções em novelas. A mais famosa delas foi 'Me Chama Que Eu Vou', tema de “Rainha da Sucata”, de 1990.

Reprodução/TV Globo

Magal também atuou em alguns filmes, como “Amante Latino” (1979), 'Inspetor Faustão e o Mallandro' (1991), 'Magal e os Formigas' (2016), 'Ninguém Entra, Ninguém Sai' (2017), 'Me Chama que Eu Vou' (2023) e 'Meu Sangue Ferve por Você' (2024).

reprodução / Amante Latino

Além disso, Sidney Magal se aventurou no campo da dublagem, emprestando sua voz a personagens de desenhos animados e filmes, como o personagem Amoroso em “Happy Feet: O Pinguim” 1 e 2, o Eduardo Perez/El Macho em 'Meu Malvado Favorito 2' e o Piloto de helicóptero carioca em 'Divertida Mente'.

montagem / reprodução / divulgação

O cantor também já participou de novelas. Os papéis mais lembrados foram em “Da Cor do Pecado” e “Bang Bang”, ambas da TV Globo. Sua última participação em folhetim foi em Espelho da Vida', em 2019, como Ricardo Júnior.

reprodução canal viva

Participou também de dois programas da TV Globo: da Dança dos Famosos (2016), ficando em 6º lugar, e da primeira temporada do The Masked Singer Brasil (2021) como Dogão.

Instagram @ivetesangalo

Em 2022, foi lançada uma biografia sobre a vida do cantor, chamada 'Sidney Magal: Muito mais que um amante latino'. O livro também deu origem a um musical com o mesmo nome.

reprodução instagram @sidneymagaloficial

Ao todo, Sidney Magal lançou 18 discos de estúdio, sendo o último em 2017, comemorando 50 anos de carreira.

divulgação

