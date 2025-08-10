Kevin Bacon participa de trend de casal ao lado da mulher

A trend começa com uma pergunta: 'Há quantos meses vocês estão juntos?'. No que eles respondem: 'Meses?'. Então, o casal mostra fotos dos últimos anos em que esteve junto - o que no caso de Kevin e Kyra, foram muitos.
Entre os momentos compartilhados tem uma foto em preto e branco do casamento deles, em 1988. E um beijo apaixonado deles quando o ator venceu um Globo de Ouro, em 2010.
Casados há 36 anos, Kevin e Kyra são conhecidos como um dos casais mais longevos do meio holywoodiano. Eles têm dois filhos, os também atores Sosie Bacon (33) e Travis Bacon (36).
Recentemente, Kevin Bacon chamou atenção nas redes sociais ao revelar que já recorreu a um protético e a um maquiador para usar dentes falsos e uma maquiagem que impedissem o seu reconhecimento pelo público.
O americano, que faz sucesso há décadas, diz que a fama às fezes cansa: 'É uma droga', disparou. Assim, ele buscou auxílio para sair às ruas sem o assédio dos fãs.
Mas há momentos em que a tietagem é muito bem-vinda. Como, por exemplo, em abril de 2024, quando Kevin Bacon fez uma visita à escola secundária de Payson, em Utah, onde o clássico filme 'Footloose' foi gravado, em 1984.
O astro resolveu dar uma passadinha na instituição depois que os alunos começaram a campanha #BacontoPayson nas redes sociais. Com o objetivo de fazer com que o ator comparecesse ao baile de formatura da escola, os alunos chegaram a recriar cenas do filme só para chamar a atenção de Bacon.
Além disso, os alunos também produziram kits para a fundação que ajuda comunidades carentes. Segundo a CNN, eles se prepararam para a distribuição de 40 mil kits do que eles chamaram de iniciativa 'Footloose40'.
Durante o discurso, o ator agradeceu aos estudantes por tornarem sua visita mais significativa do que apenas uma estrela de cinema retornando para receber elogios.
Em vídeos e fotos postados nas redes sociais, Bacon apareceu tirando fotos com os alunos, visitando seu antigo armário e recebendo um diploma honorário da Payson High School.
Kevin Bacon nasceu na Filadélfia, em 1958, e, aos 17 anos mudou-se para Nova York para cursar teatro e correr atrás do sonho de ser ator.
Ele estudou na prestigiada escola de teatro da Broadway, 'Circle in the Square Theater'.
A carreira artística de Bacon já começou nas telonas. Ele estreou no filme de comédia 'Clube dos Cafajestes' (1978).
Depois disso, Bacon teve participações em filmes como 'Encontros e Desencontros' (1979), 'Sexta-feira 13' (1980), 'O Doce Sabor de um Sorriso' (1981) e 'Quando os Jovens se Tornam Adultos' (1982).
Mas foi em 1984 que Bacon conquistou o público com 'Footloose - Ritmo Louco', no qual interpreta Ren McCormack, um jovem que se muda para uma pequena cidade onde a dança e a música foram proibidas.
Ren desafia a proibição e, com a ajuda de seus amigos, lidera uma revolta para trazer de volta a liberdade de dançar para os jovens da cidade.
O filme se tornou um marco dos anos 1980 e é lembrado por sua trilha sonora animada, que inclui a música tema 'Footloose', interpretada por Kenny Loggins.
No entanto, apesar do sucesso repentino, a carreira de Kevin Bacon enfrentou um período difícil. Ao longo da década de 80, todos os filmes em que ele foi protagonista foram fracassos.
Ainda assim, a carreira de Bacon voltou a decolar depois de 'Footloose'. Em 1990, outro sucesso repentino veio com o filme de terror B, 'O Ataque dos Vermes Malditos', no qual ele interpreta um homem que precisa salvar a cidade de monstros subterrâneos.
Durante os anos 1990, Bacon se destacou atuando em filmes elogiados pela crítica como 'Alguns Homens Bons' (1992) e o drama histórico Apollo 13' (1995).
Além do cinema, Bacon também coleciona trabalhos na televisão. Ele protagonizou a série de suspense criminal 'The Following' (2013-2015), no qual vive um agente do FBI que precisa caçar um serial killer brilhante e carismático.
De 2019 a 2022, protagonizou a série dramática 'City on a Hill', ambientada em Boston nos anos 90, na qual interpreta um policial veterano e corrupto.
Vale destacar que Bacon também é diretor. Ele dirigiu os filmes 'Colapso' (1996), 'A Educação de Paul' (2005), comandou episódios de séries como 'Divisão Criminal' (2006-2009), além de alguns curtas, como 'Duck: A Film by Kevin Bacon' (2018).
Trabalhos recentes de Bacon foram o terror da A24, Maxxxine (parte final da trilogia X), em 2024; Um Tira da Pesada 4: Axel Foley no mesmo ano; e em 2025 nas séries 'Caçador de Demônios' da Amazon Prime Video, e 'Sereias' da Netflix, e no filme 'The Best You Can'.