Ator lamenta corte da participação de Hugh Jackman em Quarteto Fantástico

Segundo o site “Radar Online”, pessoas próximas declararam que a atriz dava apenas um ano 'antes do colapso” para o relacionamento do novo casal. Debora e Jackman ficaram casados por 27 anos e têm dois filhos: Oscar, nascido em 15/05/2200, e Ava, de 10/07/2005. Debora deu a entender que a namorada atual do ator seria fogo de palha.