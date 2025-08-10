Flipar

Marcos Mion perde espaço na Globo e fica fora do Criança Esperança 2025

A saída de Marcos Mion do Criança Esperança faz parte de uma reestruturação estratégica da Globo, que também o excluiu da cobertura de eventos como Rock in Rio, The Town e o show da cantora Lady Gaga.

Por Flipar
- Reprodução Instagram

A emissora avaliou que o apresentador não alcançou o impacto esperado em audiência e publicidade, e seu estilo motivacional, que lhe rendeu o apelido de “pastor da Record” nos bastidores, gerou incômodo interno.

- Reprodução Instagram

Marcos Chaib Mion nasceu em São Paulo, no dia 20 de junho de 1979. Ele se formou em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 2005.

Reprodução Instagram

A carreira de Mion na televisão teve início em 1999, quando atuou no seriado da TV Globo 'Sandy e Junior' (1999-2002). Na atração, ele interpretou o nerd Max.

Reprodução Viva

Em 2000, finalizou seu contrato e se transferiu para a MTV, onde apresentou os programas 'Supernova' e 'Piores Clipes do Mundo'.

Reprodução Instagram

Com o sucesso da MTV, Mion foi para a Band em 2002, onde passou a apresentar o programa 'Descontrole', que se popularizou pelo humor de improviso.

Reprodução Youtube

Em 2004, Mion interpretou um cabeleireiro no filme 'Um Show de Verão', estrelado por Luciano Huck e Angélica. Em seguida, retornou à MTV para apresentar o programa 'Covernation' – no qual surgiu o seu cover, 'Mionzinho'.

Reprodução MTV

Em 2007, Mion apresentou o programa 'Mucho Macho', também na MTV. Paralelamente, atuou na novela da Record 'Bicho do Mato', na qual interpretou Emílio Redenção.

Reprodução MTV

Em 2008, passou a comandar o 'Quinta Categoria', ao lado de Cazé Peçanha e, posteriormente, com o grupo Os Barbixas.

Divulgação

Em 2009, assinou com a TV Record, onde estreou no comando do 'Legendários' – programa que misturava entrevistas, humor e quadros icônicos como 'Vale a Pena Ver Direito'.

Divulgação

Entre 2018 e 2021, apresentou o 'A Fazenda', mas foi demitido abruptamente após rumores de negociação com a TV Globo.

Divulgação

Após uma breve passagem pela Netflix, Mion finalmente assinou com a Globo, substituindo Luciano Huck no 'Caldeirão' (rebatizado como 'Caldeirão com Mion' em 2022).

Divulgação

Pela Globo, Mion também cobriu eventos como 'Rock in Rio' e 'Lollapalooza' no canal Multishow.

Reprodução/Instagram

Em 2025, Mion estreou como protagonista, roteirista e produtor do filme 'MMA - Meu Melhor Amigo', que contou até com o coreógrafo de lutas Will Leong, que trabalhou em filmes como 'Matrix' e 'Independence Day'.

Divulgação

O longa, dirigido por José Alvarenga e produzido pela Globo Filmes em parceria com a Disney, aborda temas sensíveis como a relação entre pais e filhos, autismo e superação.

Divulgação

Mion enfrentou uma grande tragédia pessoal na juventude. Em 1994, perdeu seu irmão mais velho, Marcelo, que morreu ao cair do vão livre do MASP após comemorar a aprovação no vestibular de medicina.

- Reprodução Instagram

Na época, Mion tinha apenas 14 anos e desenvolveu uma depressão profunda, chegando a pesar 103 quilos.

Reprodução/Instagram

Em 2005, Mion casou-se com a designer de moda Suzana Gullo, com quem teve três filhos: Romeo, Donatella e Stefano.

Instagram @marcosmion

Seu primogÃªnito, Romeo, foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade. O fato fez com que Mion se tornasse um importante defensor da causa, culminando na criaÃ§Ã£o e aprovaÃ§Ã£o da Lei Romeo Mion.

Instagram @marcosmion

A lei institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), garantindo prioridade a esses indivíduos nos serviços de saúde, educação e assistência social.

Instagram @marcosmion

Em 2023, Mion realizou o sonho de gravar um comercial com um dos maiores astros de Hollywood: Sylvester Stallone. A icônica escadaria do Museu de Arte de Filadélfia, nos Estados Unidos, que serviu de cenário para Rocky, marcou o encontro entre fã e ídolo.

Instagram @marcosmion

Veja Mais

 