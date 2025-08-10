Marcos Mion perde espaço na Globo e fica fora do Criança Esperança 2025

A emissora avaliou que o apresentador não alcançou o impacto esperado em audiência e publicidade, e seu estilo motivacional, que lhe rendeu o apelido de “pastor da Record” nos bastidores, gerou incômodo interno.
Marcos Chaib Mion nasceu em São Paulo, no dia 20 de junho de 1979. Ele se formou em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 2005.
A carreira de Mion na televisão teve início em 1999, quando atuou no seriado da TV Globo 'Sandy e Junior' (1999-2002). Na atração, ele interpretou o nerd Max.
Em 2000, finalizou seu contrato e se transferiu para a MTV, onde apresentou os programas 'Supernova' e 'Piores Clipes do Mundo'.
Com o sucesso da MTV, Mion foi para a Band em 2002, onde passou a apresentar o programa 'Descontrole', que se popularizou pelo humor de improviso.
Em 2004, Mion interpretou um cabeleireiro no filme 'Um Show de Verão', estrelado por Luciano Huck e Angélica. Em seguida, retornou à MTV para apresentar o programa 'Covernation' – no qual surgiu o seu cover, 'Mionzinho'.
Em 2007, Mion apresentou o programa 'Mucho Macho', também na MTV. Paralelamente, atuou na novela da Record 'Bicho do Mato', na qual interpretou Emílio Redenção.
Em 2008, passou a comandar o 'Quinta Categoria', ao lado de Cazé Peçanha e, posteriormente, com o grupo Os Barbixas.
Em 2009, assinou com a TV Record, onde estreou no comando do 'Legendários' – programa que misturava entrevistas, humor e quadros icônicos como 'Vale a Pena Ver Direito'.
Entre 2018 e 2021, apresentou o 'A Fazenda', mas foi demitido abruptamente após rumores de negociação com a TV Globo.
Após uma breve passagem pela Netflix, Mion finalmente assinou com a Globo, substituindo Luciano Huck no 'Caldeirão' (rebatizado como 'Caldeirão com Mion' em 2022).
Pela Globo, Mion também cobriu eventos como 'Rock in Rio' e 'Lollapalooza' no canal Multishow.
Em 2025, Mion estreou como protagonista, roteirista e produtor do filme 'MMA - Meu Melhor Amigo', que contou até com o coreógrafo de lutas Will Leong, que trabalhou em filmes como 'Matrix' e 'Independence Day'.
O longa, dirigido por José Alvarenga e produzido pela Globo Filmes em parceria com a Disney, aborda temas sensíveis como a relação entre pais e filhos, autismo e superação.
Mion enfrentou uma grande tragédia pessoal na juventude. Em 1994, perdeu seu irmão mais velho, Marcelo, que morreu ao cair do vão livre do MASP após comemorar a aprovação no vestibular de medicina.
Na época, Mion tinha apenas 14 anos e desenvolveu uma depressão profunda, chegando a pesar 103 quilos.
Em 2005, Mion casou-se com a designer de moda Suzana Gullo, com quem teve três filhos: Romeo, Donatella e Stefano.
Seu primogÃªnito, Romeo, foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade. O fato fez com que Mion se tornasse um importante defensor da causa, culminando na criaÃ§Ã£o e aprovaÃ§Ã£o da Lei Romeo Mion.
A lei institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), garantindo prioridade a esses indivíduos nos serviços de saúde, educação e assistência social.
Em 2023, Mion realizou o sonho de gravar um comercial com um dos maiores astros de Hollywood: Sylvester Stallone. A icônica escadaria do Museu de Arte de Filadélfia, nos Estados Unidos, que serviu de cenário para Rocky, marcou o encontro entre fã e ídolo.