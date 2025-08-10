Flipar

Chacrinha, o ‘Velho Guerreiro’, lançava bacalhau para a plateia; relembre o apresentador icônico

No dia 30/6/1988, o Brasil despediu-se de Chacrinha, um dos mais célebres comunicadores do país. O apresentador morreu aos 70 anos, vítima de infarto. Saiba sobre essa figura que fez história na TV.

José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu no dia 30 de setembro de 1917 na cidade de Surubim, em Pernambuco.

Abelardo Barbosa começou sua trajetória no rádio nos anos 40, época em que recebeu o apelido de Chacrinha que o acompanharia por toda a carreira.

Nos anos 50, Chacrinha migrou para a televisão, meio em que se popularizou e estabeleceu um marco na comunicação.

Entre 1957 e 1982, Chacrinha apresentou o programa de variedades “Discoteca do Chacrinha”, que passou por quatro emissoras diferentes: TV Tupi, Excelsior, Globo e Bandeirantes.

O programa, que contava com atraÃ§Ãµes musicais, concursos e apresentaÃ§Ã£o de calouros, foi ao ar na TV Globo entre julho de 1967 e novembro de 1972.

No fim de 1972, Chacrinha deixou a Globo após um desentendimento com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor de programação da emissora.

Dez anos depois, Chacrinha retornou à Globo, onde apresentou o programa “Cassino do Chacrinha”.

A atração de auditório foi ao ar entre 1982 e 1988, ano da morte do “Velho Guerreiro”. Nas últimas edições, chegou a ser apresentada por João Kleber (na foto com Chacrinha e Dercy Gonçalves).

Chacrinha ganhou o apelido de “Velho Guerreiro” do cantor baiano Gilberto Gil.

A expressão aparece na música “Aquele Abraço”, gravada em 1969. Nela, o compositor também chama o apresentador de “Velho Palhaço', exaltando sua figura, como foi frequente no Tropicalismo - movimento que Gil liderou com Caetano Veloso.

Uma das marcas distintivas de Chacrinha eram os bordões, alguns inesquecíveis, como “Alô, Terezinha!”, ‘Eu não vim para explicar, eu vim para confundir” e “Quem não se comunica, se trumbica”.

Em seu programa, Chacrinha atirava pedaços de bacalhau na plateia. E havia um motivo por trás desse humor.

O inusitado gesto surgiu por estratégia comercial para alavancar a venda do produto a pedido das Casas da Banha, que patrocinavam a atração.

Outra peculiaridade do apresentador era o uso de uma buzina de mão para desclassificar calouros nos concursos musicais que promovia em seu auditório.

Em 1966, Chacrinha coroou o cantor Roberto Carlos em seu programa na extinta TV Excelsior. Desde então, o artista, recordista de venda de discos no Brasil, passou a ser chamado de Rei Roberto Carlos.

Em seus programas, o apresentador contava com assistentes de palco chamadas “chacretes”. Algumas delas ficaram famosas, casos de Rita Cadillac, Vera Furacão e Índia Potira.

Grandes nomes da música brasileira se apresentaram nos programas de Chacrinha, como Tim Maia (foto), Raul Seixas e Roberto Carlos.

Em 1947, Chacrinha casou-se com Florinda Barbosa, com quem teve trÃªs filhos. A viÃºva do Velho Guerreiro faleceu em 2020, aos 99 anos, apÃ³s sofrer uma parada cardÃ­aca quando estava dormindo.

Em 2018, entrou em cartaz o filme 'Chacrinha: O Velho Guerreiro'. Com direção de Andrucha Waddington, o longa conta a trajetória do apresentador, vivido por Eduardo Sterblitch (na juventude) e Stepan Nercessian.

