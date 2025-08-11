Atriz fica com estranhos hematomas durante gravações de filme de terror

Em “Invocação do Mal 4: O Último Ritual', o casal Lorraine e Ed Warren (Vera Farmiga e Patrick Wilson) enfrenta mais um caso aterrorizante envolvendo entidades misteriosas, sendo obrigado a encarar seus maiores medos e colocar suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas.
Invocação do Mal 4 foi dirigido por Michael Chaves e roteirizado por Ian Goldberg, Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick. O longa chega dia 4 de setembro ao cinemas de todo o Brasil.
Ao fim das gravações, Vera postou uma mensagem na sua rede social se despedindo do ator Patrick Wilson, com quem contracenou no longa. Vera disse que estava 'sentimental' e elogiou o colega, com quem disse que fez 'uma combinação do céu'.
Ela mencionou que o 'casamento falso' acabou no momento em que as filmagens se encerraram e Patrick raspou as costeletas típicas do personagem, o demonologista Ed Warren, especialista em exorcismos, que foi casado com a médium Lorraine Warren (interpretada por Vera).
Além de atriz, desde 2023 Vera Farmiga exibe seus dotes musicais na banda de rock alternativo, The Yagas. O primeiro álbum, intitulado de “Midnight Minuet” foi lançado dia 25 de abril de 2025, tendo 'The Crying Room' como single de estreia.
Na banda, que leva o nome The Yagas por causa da Baba Yaga, Farmiga divide os vocais com o marido Renn Hawkey, em formação que tem ainda o baterista Jason Bowman, o guitarrista Mark Visconti e o baixista Mike Davis.
A paixão pelo heavy metal já foi registrada em vídeos no Youtube em que a atriz canta canções de bandas icônicas do gênero, como Iron Maiden e Black Sabbath.
Vera Farmiga é uma atriz que ganhou o estrelato em filmes de diversos gêneros. É considerada uma das estrelas com maior versatilidade em Hollywood.
Relembre a seguir a carreira e os principais filmes de Vera Farmiga.
Filha de um casal de imigrantes ucranianos, Vera Farmiga nasceu em Clifton, Nova Jersey, e cresceu na regiÃ£o de Irvington, em uma comunidade ucraniana-americana.
Aos seis anos de idade, aprendeu a falar inglês. Cursou o colegial na Hunterdon Central Regional High School, onde participou do clube de teatro e se formou em 1991. Depois estudou Belas Artes na Syracuse University até 1995.
No ano seguinte, começou a atuar profissionalmente no teatro e conseguiu uma participação em seu primeiro filme: Rose Hill, lançado em 1997.
Nos anos 2000, a atriz se destacou por diversos trabalhos, como 'Os Infiltrados', em 2006, e 'A Órfã', de 2009. Mas foi nas produções de terror que a atriz ficou mundialmente conhecida: em Bates Motel e, depois, na franquia Invocação do Mal.
AlÃ©m de atuar, Vera tambÃ©m trabalhou como diretora no Em Busca da FÃ© (2012) e como produtora executiva da sÃ©rie Bates Motel.
Vera Farmiga é casada com o músico Renn Hawkey desde 2008 e tem dois filhos. Ela continua a trabalhar no cinema, TV e teatro, e é um dos nomes mais respeitados de Hollywood. Vamos relembrar alguns trabalhos da atriz.
'Rose Hill', lançado em 1997 pelo diretor Christopher Cain, foi o primeiro filme de Vera Farmiga. A história se desenrola depois que quatro meninos órfãos fugindo da lei em Nova York tropeçam em um bebê em uma carruagem.
'Os Infiltrados', lançado em 2006 pelo diretor Martin Scorsese foi um diferencial na carreira da atriz. Ela começou a ser conhecida após estrelar o filme com Leonardo DiCaprio.
Vera interpretou uma psiquiatra e o interesse amoroso do policial disfarçado. O filme, que foi uma refilmagem de Conflitos Internos, de 2002, foi vencedor do Oscar.
'O Menino do Pijama Listrado', em 2008, dirigido por Mark Herman é um filme de drama estrelado por Vera. Se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é a mãe de Bruno, um menino de oito anos.
A família muda de casa porque o pai virou comandante. Ele conhece Shmuel, um menino judeu de sua idade. Embora a cerca de arame farpado do campo os separem, os meninos começam uma amizade proibida.
No Filme 'Sem Escalas', de 2009, dirigido por Jason Reitman, Vera Farmiga foi indicada ao Oscar pela atuação na comédia dramática. Ela interpretou uma passageira que se apaixona pelo personagem de George Clooney.
Em 'A Órfã', lançado em 2009 e dirigido pelo Jaume Collet-Serra, Vera interpreta Kate. Na trama ela e o marido se encantam por uma menina de nove anos, que eles não sabem, mas tem comportamentos estranhos.
'Bates Motel', uma série dramática que conta com 5 temporadas, conta a história de Norman Bates (Freddie Highmore) antes dos acontecimentos do clássico do suspense Psicose (1960).
Vera Farmiga também teve destaque no filme 'Contra o Tempo' que mistura suspense e ficção. Ela dividiu o protagonismo com Jake Gyllenhaal.
A franquia 'Invocação do Mal' é o grande destaque da atriz Vera Farmiga Os filmes mostram ações de Ed e Lorraine Warren, que são investigadores paranormais de renome mundial, chamados para ajudar famílias aterrorizadas por uma presença maligna em suas residências.
'O Passageiro', lançado em 2018, é um filme de suspense britânico-francês-norte-americano de 2018, dirigido por Jaume Collet-Serra.
Em um trem, uma mulher misteriosa oferece 100.000 dólares a um homem de negócios para ele ajudá-la a encontrar um passageiro escondido antes da última parada.
Vera é irmã de Taissa Farmiga, que ganhou fama principalmente ao interpretar a protagonista da franquia 'A Freira', que tem conexão com 'Invocação do Mal'.