Flipar Mick Jagger recebeu homenagens das mães de seus filhos em aniversário de 82 anos Na época o cantor ainda era casado com a modelo Jerry Hall, com quem tinha 4 filhos. O envolvimento dele com a brasileira fez com que seu casamento chegasse ao fim após 22 anos. Em 2003, Mick Jagger refletiu sobre a situação, reconhecendo o próprio erro. Por Flipar