Mick Jagger recebeu homenagens das mães de seus filhos em aniversário de 82 anos

Foi em uma entrevista ao jornal The Observer, onde se retratou: “Mas então eu digo isso e, daqui a alguns anos, o Lucas lê a entrevista e pensa: ‘Ah, eu fui um erro’. Então, tenho de acrescentar que ele é realmente um menino muito bacana. Do contrário, pareceria horrível”.
A vida pessoal de Mick Jagger foi marcada por muitos relacionamentos e controvérsias. Além de Luciana e Jerry, ele teve caso com outras mulheres famosas. Entre elas, a atriz Marianne Faithfull (foto).
E até mesmo, a vencedora do Oscar, Angelina Jolie. Mas a relação durou poucos meses, no início dos anos 2000.
Na biografia lançada em 2012, 'Mick - A Vida Louca e o Gênio Selvagem de Jagger', o escritor Christopher Anderson relata que Jagger teria dormido com pelo menos 4 mil pessoas ao longo da vida. Será?
Em um dos relatos sobre a animada vida de Jagger, o biógrafo indica um suposto affair com outro astro do rock: David Bowie. No livro, uma mulher conta ter visto os dois juntos, sem roupa.
Relembre outras histórias curiosas e a carreira desta lenda do rock!
Mick Jagger nasceu em Dartford, Inglaterra, em 26 de julho de 1943. Ele começou na música quando era adolescente e formou a banda The Rolling Stones em 1962, junto com o guitarrista Keith Richards e o pianista Ian Stewart.
Ainda jovem, Jagger estudou Economia na Universidade de Londres, mas abandonou os estudos para se dedicar inteiramente à música.
A banda foi influenciada por artistas de blues e rock and roll, como Muddy Waters e Chuck Berry (foto), e rapidamente se destacou no cenário musical britânico.
Os Rolling Stones foram pioneiros no movimento britânico de invasão musical nos Estados Unidos e ajudaram a definir a cultura do rock dos anos 60.
Jagger ficou conhecido por sua voz marcante e suas performances energéticas. Ele também é compositor e escreveu muitas das canções mais famosas dos Rolling Stones, incluindo 'Satisfaction', 'Jumpin' Jack Flash' e 'Gimme Shelter'.
Estes sucessos impulsionaram a carreira dos Stones para o estrelato mundial, rivalizando com os Beatles como uma das bandas mais influentes da época.
Jagger também tem uma carreira solo de sucesso. Ele lançou 4 álbuns sozinho, o mais recente em 2001, intitulado 'Goddess in the Doorway'.
O astro do rock também já fez participações em vários filmes e programas de televisão como “Saturday Night Live” e “Os Simpsons”. Ele foi desenhado, ao lado de Keith Richards, numa participação na animação.
Jagger também é considerado uma das pessoas mais ricas do mundo da música, com um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 360 milhões!
Em 2003, o músico foi condecorado com o título de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, tornando-se Sir Mick Jagger em reconhecimento às suas contribuições à música e à cultura popular.
O astro também foi reconhecido por seu envolvimento em causas sociais e humanitárias. Ele apoiou várias instituições de caridade e usou sua influência para aumentar a conscientização sobre questões importantes, como a luta contra a pobreza e o HIV/AIDS.
Mick Jagger já esteve no Brasil em diversas oportunidades com os Rolling Stones, sendo a última em 2016, quando fez shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e Porto Alegre.
Com os Rolling Stones, Mick Jagger ganhou diversos Grammy Awards ao longo dos anos, incluindo prêmios nas categorias de Melhor Álbum de Rock, Melhor Performance de Rock e Melhor Performance de Hard Rock.
Em 2024, o músico passou por uma situação embaraçosa ao elogiar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, durante um show dos Rolling Stones no Canadá.
Animado com a apresentação, Jagger comentou: “Adoramos o seu Sr. Trudeau”. No entanto, o tiro saiu pela culatra e o comentário acabou desagradando a maioria das pessoas presentes que não compartilhavam do mesmo pensamento...
O músico até tentou consertar dizendo que 'a família dele sempre foi muito fã da nossa banda”, mas não deu certo e ele acabou recebendo uma tremenda vaia!
Em 2022, os Rolling Stones saíram em turnê pela Europa para comemorar o aniversário de 60 anos da banda. A tour, que começou em Madri, na Espanha, recebeu o nome de 'Sixty'. Foi a primeira sem o baterista Charlie Watts, pois ele faleceu em agosto de 2021.
Em 1989, a banda foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame, tendo reconhecida sua significativa contribuição para o mundo da música.