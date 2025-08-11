Flipar

Orvalho: entenda como surgem as gotas que trazem frescor às plantas

O orvalho é a umidade que se condensa em forma de gotas sobre superfícies frias, especialmente à noite. Ele surge quando a temperatura do solo cai abaixo do ponto de orvalho do ar.

Pixabay

Esse fenômeno ocorre principalmente nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Ele é mais comum em noites claras e sem vento, que favorecem o resfriamento do solo.

Freepik

Durante o dia, o solo acumula calor e aquece o ar ao redor. À noite, esse calor se dissipa e, se o ar estiver úmido, a água presente nele se condensa.

Freepik

O ponto de orvalho é a temperatura em que o ar se torna saturado de vapor de água. Ao atingir essa temperatura, o excesso de vapor se transforma em gotículas líquidas.

Marta mitie ogawa wikimedia commons

Essas gotículas aderem a superfícies expostas, como folhas, gramas, telhados, carros e cercas. O orvalho pode ser confundido com chuva fina, mas tem origem diferente.

Pixabay

O fenômeno depende da umidade relativa do ar e da perda de calor por radiação durante a noite. Quanto maior a umidade e maior a perda de calor, mais intenso o orvalho.

Freepik

É um processo natural que não requer nuvens ou precipitação. A formação se dá por condensação direta do vapor sobre superfícies frias.

Locais abertos e com vegetação são os mais propícios à formação de orvalho. Campos, pastagens e jardins frequentemente amanhecem molhados.

Pixabay

O orvalho tem papel importante para a vegetação, ajudando a manter a umidade do solo. Em locais secos, pode ser uma fonte adicional de água para as plantas.

Pixabay

Na agricultura, ele contribui para reduzir a necessidade de irrigação em algumas culturas. Contudo, também pode favorecer doenças fúngicas se houver excesso de umidade.

Freepik

Imagem gerada por i.a

O orvalho pode formar padrões estéticos em teias de aranha, flores e folhas. Esses registros são comuns em fotografias de natureza ao amanhecer.

Pixabay

Além da estética, o orvalho é um indicador útil das condições atmosféricas. Agricultores e meteorologistas o utilizam para prever variações no tempo.

Renatacarneiro123 wikimedia commons

A ausência de orvalho em certas manhãs pode sinalizar vento, nuvens ou ar seco. Sua presença indica céu limpo e resfriamento noturno eficiente.

Pixabay

O orvalho não é exclusivo de climas frios, embora seja mais visível neles. Também ocorre em regiões tropicais, especialmente em áreas úmidas e vegetadas.

wirestock Freepik

Apesar de ser um fenômeno simples, o orvalho está ligado a processos complexos do clima. Ele reflete o equilíbrio entre calor, umidade e radiação.

Freepik

Sua observação pode ensinar sobre o ciclo da água e a interação entre atmosfera e superfície. O orvalho mostra como fenômenos sutis moldam o ambiente diariamente.

Gilberto Murgia Júnior - wikimedia commons

