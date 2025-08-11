Teias de aranha: aparente suavidade mais resistente que o aço

Essa resistência é possível graças à sua composição proteica e estrutura molecular. A seda é formada por longas cadeias de proteínas chamadas fibroínas, organizadas em padrões cristalinos minúsculos intercalados com regiões mais elásticas. Tem alta resistência à tração (dificuldade de romper) e alta elasticidade (capacidade de esticar sem quebrar).