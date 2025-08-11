Você reconheceria? Atriz que viveu Bruxa do 71 faria 101 anos

Irreconhecível nas imagens dos anos 1940, né? Nascida na Cidade do México, ela faria 101 anos em 30/7/2025. Mas morreu em 25/3/1994, aos 69 anos, com câncer de pulmão (ela fumava muito).
Angelines teve longa carreira, sendo atriz de novelas de rádio e televisão. Ela entrou no elenco de 'Chaves' por intermédio de seu amigo Ramón Valdez, que interpretou o Seu Madruga. Eles se conheceram em 1971 e, dois anos depois, ela ingressou no seriado. Angelines já havia trabalhado com Roberto Bolaños, intérprete de Chaves.
O seriado 'Chaves' é muito querido pelos fãs brasileiros, que se divertiram com episódios marcantes e personagens inesquecíveis. Por isso, destacamos 10 curiosidades sobre a série.
Curiosidade 1 : Começamos justamente pela personagem popular de Angelines Valdéz. Você sabia que existia um motivo para que a personagem fosse a 'Bruxa do 71'?
'A Bruxa do 71' tinha esse nome por causa da numeração do seu apartamento. Mas nem todos sabem que esse número foi escolhido porque foi em 1971 que a atriz Angelines Fernández começou a trabalhar com o ator Roberto Bolaños, intérprete do Chaves.
Curiosidade 2: O barril todos conhecem, mas havia um apartamento. Por mais que o personagem Chaves usasse sempre o barril como seu espaço pessoal, ele dividia um apartamento com um personagem que não apareceu em nenhum momento do seriado.
O tal apartamento, com alguém oculto, gerava a curiosidade dos fãs. Roberto Bolaños morreu em 28/11/2014, aos 85 anos.
Curiosidade 3: Pópis deixou de ser fanha por causa de um telespectador. Uma das marcas da personagem Pópis era a voz anasalada, mas Roberto Bolaños mudou isso.
É que um fã disse a Bolaños que não assistiria mais ao seriado porque seu filho era fanho e estava sendo ridicularizado na escola. Então, o intérprete de Chaves alterou o roteiro.
Curiosidade 4: A cidade Tangamandápio existe. Jaiminho, o carteiro, sempre falava dessa cidade, mas poucas pessoas sabem que ela realmente existe!
Fica no noroeste do estado Michoacán, no México. Veja no mapa. O pequeno munícipio inaugurou em 2012 uma estátua para homenagear o singelo personagem. O seu intérprete, Raúl Padilla, morreu em 3/2/1994, aos 75 anos.
Curiosidade 5: O ator de Godinez era irmão de Roberto Bolaños. Seu nome era Horacio Gómez Bolaños
Horácio também foi produtor, diretor e roteirista. Ele morreu em 21/11/1999, aos 69 anos, ao sofrer um infarto.
Curiosidade 6: As bochechas do Quico não eram feitas de enchimento. O personagem Quico era famoso por vários motivos, inclusive pela bochecha roliça.
Muitos fãs acham que o ator Carlos Villagrán colocava algum enchimento para conseguir dar essa aparência ao rosto. Mas, na verdade, ele conseguia enchê-las de ar e falar normalmente.
Curiosidade 7: A atriz que vivia Chiquinha ficou grávida durante o seriado. Por isso, em certo período da série, Chiquinha não aparecia mais nos episódios
A atriz Maria Antonieta de las Nieves, intérprete de Chiquinha, ficou grávida em 1974, e teve que ficar por algum tempo afastada da profissão.
Curiosidade 8: Lanche preferido que Chaves pouco comeu. Todo mundo sabe que o lanche preferido de Chaves era o sanduíche de presunto.
Porém, analisando bem todos os episódios, percebe-se que ele só comeu sua iguaria predileta em poucas ocasiões.
Curiosidade 9: “Ta ta ta ta ta” foi inspiração de infância. A expressão ficou famosa na voz do ator Rubén Aguirre, que interpretou o romântico professor Girafales.
Rubén afirmou que a famosa expressão “ta ta ta ta ta” foi inspirada em um professor chamado Celayo Rodríguez, com quem teve aulas quando ainda era criança. O ator morreu em 17/6/2016, aos 82 anos.
Curiosidade 10: O ator que interpretava o Seu Barriga era médico e chegou a atuar nessa profissão.
Antes de se tornar ator e encarnar um dos personagens mais marcantes do seriado, Edgar Vivar trabalhava como médico, sendo formado pela Universidad Nacional Autónoma de México.