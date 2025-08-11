Flipar

Você reconheceria? Atriz que viveu Bruxa do 71 faria 101 anos

Você imagina quem é a atriz que aparece nessa foto? Acredite, é Angelines Fernández, que, décadas mais tarde, ganharia popularidade mundial como a Bruxa do 71, no seriado 'Chaves'.

Por Flipar
Domínio Público

Irreconhecível nas imagens dos anos 1940, né? Nascida na Cidade do México, ela faria 101 anos em 30/7/2025. Mas morreu em 25/3/1994, aos 69 anos, com câncer de pulmão (ela fumava muito).

Divulgação

Angelines teve longa carreira, sendo atriz de novelas de rádio e televisão. Ela entrou no elenco de 'Chaves' por intermédio de seu amigo Ramón Valdez, que interpretou o Seu Madruga. Eles se conheceram em 1971 e, dois anos depois, ela ingressou no seriado. Angelines já havia trabalhado com Roberto Bolaños, intérprete de Chaves.

Reprodução de TV

O seriado 'Chaves' é muito querido pelos fãs brasileiros, que se divertiram com episódios marcantes e personagens inesquecíveis. Por isso, destacamos 10 curiosidades sobre a série.

Montagem Flipar

Curiosidade 1 : Começamos justamente pela personagem popular de Angelines Valdéz. Você sabia que existia um motivo para que a personagem fosse a 'Bruxa do 71'?

Reprodução/Chaves

'A Bruxa do 71' tinha esse nome por causa da numeração do seu apartamento. Mas nem todos sabem que esse número foi escolhido porque foi em 1971 que a atriz Angelines Fernández começou a trabalhar com o ator Roberto Bolaños, intérprete do Chaves.

Reprodução/ Chaves

Curiosidade 2: O barril todos conhecem, mas havia um apartamento. Por mais que o personagem Chaves usasse sempre o barril como seu espaço pessoal, ele dividia um apartamento com um personagem que não apareceu em nenhum momento do seriado.

Divulgação

O tal apartamento, com alguém oculto, gerava a curiosidade dos fãs. Roberto Bolaños morreu em 28/11/2014, aos 85 anos.

Reprodução/Chaves

Curiosidade 3: Pópis deixou de ser fanha por causa de um telespectador. Uma das marcas da personagem Pópis era a voz anasalada, mas Roberto Bolaños mudou isso.

Reprodução/Chaves

É que um fã disse a Bolaños que não assistiria mais ao seriado porque seu filho era fanho e estava sendo ridicularizado na escola. Então, o intérprete de Chaves alterou o roteiro.

Reprodução/Chaves

Curiosidade 4: A cidade Tangamandápio existe. Jaiminho, o carteiro, sempre falava dessa cidade, mas poucas pessoas sabem que ela realmente existe!

Reprodução/Chaves

Fica no noroeste do estado Michoacán, no México. Veja no mapa. O pequeno munícipio inaugurou em 2012 uma estátua para homenagear o singelo personagem. O seu intérprete, Raúl Padilla, morreu em 3/2/1994, aos 75 anos.

Battroid - wikimedia commons

Curiosidade 5: O ator de Godinez era irmão de Roberto Bolaños. Seu nome era Horacio Gómez Bolaños

Reprodução/ Chaves

Horácio também foi produtor, diretor e roteirista. Ele morreu em 21/11/1999, aos 69 anos, ao sofrer um infarto.

Reprodução/ Chaves

Curiosidade 6: As bochechas do Quico não eram feitas de enchimento. O personagem Quico era famoso por vários motivos, inclusive pela bochecha roliça.

Reprodução/ Chaves

Muitos fãs acham que o ator Carlos Villagrán colocava algum enchimento para conseguir dar essa aparência ao rosto. Mas, na verdade, ele conseguia enchê-las de ar e falar normalmente.

Reprodução/ Chaves

Curiosidade 7: A atriz que vivia Chiquinha ficou grávida durante o seriado. Por isso, em certo período da série, Chiquinha não aparecia mais nos episódios

Reprodução/ Chaves

A atriz Maria Antonieta de las Nieves, intérprete de Chiquinha, ficou grávida em 1974, e teve que ficar por algum tempo afastada da profissão.

Reprodução/Chaves

Curiosidade 8: Lanche preferido que Chaves pouco comeu. Todo mundo sabe que o lanche preferido de Chaves era o sanduíche de presunto.

Reprodução/ Chaves

Porém, analisando bem todos os episódios, percebe-se que ele só comeu sua iguaria predileta em poucas ocasiões.

Reprodução/Chaves

Curiosidade 9: “Ta ta ta ta ta” foi inspiração de infância. A expressão ficou famosa na voz do ator Rubén Aguirre, que interpretou o romântico professor Girafales.

Reprodução/Chaves

Rubén afirmou que a famosa expressão “ta ta ta ta ta” foi inspirada em um professor chamado Celayo Rodríguez, com quem teve aulas quando ainda era criança. O ator morreu em 17/6/2016, aos 82 anos.

Reprodução/Chaves

Curiosidade 10: O ator que interpretava o Seu Barriga era médico e chegou a atuar nessa profissão.

Reprodução/Chaves

Antes de se tornar ator e encarnar um dos personagens mais marcantes do seriado, Edgar Vivar trabalhava como médico, sendo formado pela Universidad Nacional Autónoma de México.

Reprodução/Chaves

Veja Mais

 