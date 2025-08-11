Pra quem não viu: turista morre ao cair de borda infinita de piscina e gera dúvidas sobre sistema

Veronika Kobzova, de 28 anos, perdeu a vida após cair de uma piscina de borda infinita em uma casa alugada. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu
A piscina fica a uma altura de 15 metros, o equivalente a um prédio de três andares. As informações são do veículo britânico The Mirror.
Nativa da Ucrânia, Kobzova sofreu múltiplas fraturas no crânio e no rosto ao escorregar e despencar do local.
Apesar do rápido atendimento médico, a jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
Kobzova passava férias no país asiático e estava acompanhada de duas amigas, uma tailandesa e outra também ucraniana.
Ela era acrobata e fazia parte de uma renomada família circense ucraniana.
Mykola Kobzov, diretor do Circo Kobzov, do qual Kobzova fazia parte — ele também era tio dela —, expressou profunda tristeza em um comunicado:
'Ela era jovem, bonita, bem-sucedida. Veronika, sempre nos lembraremos de você. Nossa família está de luto. Te amo'.
Autoridades tailandesas abriram inquérito para esclarecer os detalhes do ocorrido, mas as primeiras informações indicam que se trata de um acidente, sem indícios de crime.
A morte de Kobzova chama atenção para os riscos em áreas de lazer aparentemente seguras, especialmente essas com as chamadas 'bordas infinitas'.
O conceito arquitetônico da “borda infinita” é uma solução estética e funcional que visa criar a ilusão de continuidade entre uma superfície construída e a paisagem ao redor.
A ideia é que a água ou a estrutura pareça “desaparecer” no horizonte, sem barreiras visíveis, ampliando a sensação de espaço e conexão com o ambiente.
O efeito é especialmente marcante em projetos localizados em áreas com vistas privilegiadas, como montanhas, oceanos ou horizontes urbanos.
Esse efeito é alcançado por meio de um desnível no qual a água transborda para um reservatório oculto, sendo recirculada por um sistema hidráulico.
Um dos primeiros exemplos desse conceito foi a 'Casa da Cascata', que fica na Pensilvânia (EUA), projetada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright em 1934.
A residência se integra à floresta e às cascatas, com terraços que se estendem sobre a natureza, criando uma transição fluida entre o construído e o ambiente.
Um exemplo contemporâneo famoso é a piscina do Marina Bay Sands, em Singapura. É a maior do mundo que faz uso do conceito da borda infinita.
Outro exemplo é o hotel Hanging Gardens of Bali, na Indonésia, com suas piscinas em cascata esculpidas nas encostas da floresta tropical, oferecendo vistas limpas da paisagem.
No Brasil, diversas casas de alto padrão e resorts em locais como Búzios, no Rio (foto), Fernando de Noronha (PE) e a Serra da Mantiqueira utilizam esse conceito da borda infinita.
O escritório de arquitetura SAOTA, da África do Sul, é um dos mais conhecidos no mundo que fazem uso dessa técnica em suas construções de luxo.