Susto e correria em Niterói com ciclone-bomba; relembre e entenda fenômeno que gerou pânico

Você já ouviu falar em ciclone bomba? Em locais sob risco desse fenômeno vale sempre o alerta para prevenção de acidentes. Em 2023, um vídeo viralizou ao mostrar a surpresa de banhistas em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O FLIPAR mostrou na ocasião e relembra o caso.

Foi na Praia de Itacoatiara uma das mais belas praias oceânicas do estado do Rio de Janeiro, bastante frequentada por quem quer se refrescar num ambiente de beleza natural.

Nas imagens, que circularam nas redes sociais, banhistas se divertiam sem qualquer preocupação numa área de pedras. Por causa das rochas, a água chegava a formar suaves cascatas..

Alguns aproveitavam, inclusive, para jogar bola na areia, uma forma de se exercitar intercalando com momentos para o banho.

De repente, um volume gigantesco de água se aproximou chamando atenção de algumas pessoas, mas sem ser percebido imediatamente por outras.

A princípio, nenhum banhista se afastou. Mas o volume de água foi aumentando de forma assustadora.

O aumento repentino e brusco do volume de água é visível nas imagens. As pessoas se assustam e várias começam a correr.

No vídeo ouvem-se gritos de pessoas pedindo que todos saiam dali. O volume de água se torna perigoso.

O que mais impressionou foi a rapidez com que o volume de água foi crescendo e se tornando uma ameaça para todos.

As pessoas tentaram correr o mais rápido possível para longe, já que a á agua ganhava velocidade e volume, batendo perigosamente nas pedras.

Os salva-vidas também passaram a apitar em sinal de que todos deveriam se afastar com urgência da arrebentação.

Meteorologistas explicam que esse fenômeno é provocado por um ciclone extratropical, que leva muita chuva e fortes rajadas de vento por onde passa.

Os mapas meteorológicos mostraram na ocasião que havia uma tendência a esse tipo de fenômeno no sul e no sudeste do Brasil.

A previsão de chuva somada a uma perspectiva de ventos fortes cria a ameaça do ciclone extratropical, que pode resultar no fenômeno que ocorreu em Itacoatiara.

O fenômeno se chama ciclone-bomba, evento meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais.

Ele recebe esse nome por causa da queda de pressão atmosférica que ocorre no seu interior, provocando um efeito que parece uma bomba tamanha a rapidez com que ocorre.

