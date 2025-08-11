Flipar Susto e correria em Niterói com ciclone-bomba; relembre e entenda fenômeno que gerou pânico Você já ouviu falar em ciclone bomba? Em locais sob risco desse fenômeno vale sempre o alerta para prevenção de acidentes. Em 2023, um vídeo viralizou ao mostrar a surpresa de banhistas em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O FLIPAR mostrou na ocasião e relembra o caso. Por Flipar

Reprodução redes sociais