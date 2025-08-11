Cansada de ter filhos (7 ao todo), mulher de Alec Baldwin desabafa: 'Ele ainda quer mais'

A revelação foi feita por Hilaria em entrevista ao podcast misSPELLING, comandado pela atriz de 'Barrados no Baile', Tori Spelling. E ela deixou claro que, para Baldwin, não basta mais um. 'Alec quer muito mais filhos, tipo, muito, muito mesmo', relatou.
Um dos grandes atores de Hollywood, o norte-americano Alec Baldwin completou 67 anos em 3 de abril de 2025. Relembre a trajetória dele, que já teve até polêmica envolvendo morte com arma de fogo!
Alexander Rae Baldwin III, popularmente conhecido como Alec Baldwin, é ator, produtor, comediante e escritor.
Ele nasceu em 3 de abril de 1958, em Amityville, Nova York e iniciou sua carreira com papéis em novelas e séries de televisão.
Alec faz parte de uma família de atores, incluindo seus irmãos William, Stephen e Daniel Baldwin.
Alec Baldwin estudou arte dramática na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York e começou a ganhar destaque com a telenovela 'Knots Landing', em meados dos anos 1980.
Seu grande salto no cinema veio com o papel de Adam, no filme 'Os Fantasmas se Divertem' (1988).
Em seguida, Baldwin emplacou trabalhos em filmes como 'Caçada ao Outubro Vermelho' (1990 - foto) e 'O Sucesso a Qualquer Preço' (1992).
Nos anos 1990, Baldwin se consolidou como um dos grandes nomes de Hollywood, participando de produções como 'Malícia' (1993), 'Fantasmas do Passado' (1996) e 'No Limite' (1997).
Baldwin é conhecido tanto por seu talento tanto no drama quanto na comédia. Ele se destacou especialmente por seu trabalho na série '30 Rock'(2006-2013), na qual interpretou o inesquecível executivo Jack Donagh.
O papel lhe rendeu dois prêmios Emmy, um em 2008 e outro em 2009.
Mais recentemente, Baldwin fez diversas participaÃ§Ãµes no Saturday Night Live (SNL), onde interpretou Donald Trump. Ele chegou a ganhar um Emmy pelo papel, em 2017.
Baldwin ainda atuou em filmes como 'Pearl Harbor' (2001), 'O Aviador' (2004), 'Os Infiltrados' (2006), 'Blue Jasmine' (2013), 'Para Sempre Alice' (2014) e 'Missão: Impossível - Efeito Fallout' (2018 - foto).
Ele tambÃ©m Ã© conhecido por sua voz marcante, tendo dublado animaÃ§Ãµes como 'Madagascar 2' (2008), onde dÃ¡ voz a Makunga, leÃ£o antagonista do filme. e 'O Poderoso Chefinho' (2017), em que dubla o bebÃª 'adulto' Ted, o chefinho que dÃ¡ nome Ã animaÃ§Ã£o, entre outras.
Por 'The Cooler - Quebrando a Banca' (2003), Alec recebeu sua primeira e única indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante.
Ao longo de sua carreira, Baldwin se envolveu em várias polêmicas, incluindo conflitos com a imprensa e acusações de comportamento violento.
Em 2021, o ator esteve no centro de uma tragédia durante as gravações do filme 'Rust', quando uma arma de fogo que ele manuseava disparou acidentalmente, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza.
Baldwin chegou a ser acusado de homicídio culposo pelo disparo acidental, mas o caso foi arquivado em 2024 devido a falhas processuais.
Já a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, foi condenada a 18 meses de prisão em 2023.
O primeiro trailer de 'Rust' foi lançado no dia 26/03, mais de três anos após a tragédia. O lançamento está previsto para o dia 02/05 nos cinemas dos EUA.
O longa, estrelado e co-produzido por Alec Baldwin, se passa no Kansas da década de 1880 e acompanha um órfão condenado à morte que foge com seu avô, enquanto são perseguidos por um marechal e um caçador de recompensas.