Bela, rica e poderosa: saiba quem é a atriz com maior bilheteria no cinema

Nascida em 22 de novembro de 1984, em Nova York, Scarlett Ingrid Johansson é filha de um arquiteto dinamarquês e de uma produtora de cinema. Desde pequena demonstrou interesse por atuação e começou a fazer testes ainda na infância.
Sua estreia no cinema foi em 1994, com o filme North, quando tinha apenas 10 anos. Poucos anos depois, atraiu atenção da crítica por sua atuação madura em O Encantador de Cavalos (1998).
Durante a adolescência, participou de filmes independentes e foi ganhando destaque por sua voz marcante e presença enigmática. Em 2003, conquistou fama internacional com Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola.
Esse papel lhe rendeu prêmios e indicações, marcando sua transição para papéis mais complexos. Scarlett se tornou conhecida por sua capacidade de unir um jeito atraente, inteligência e emoção em cena.
A década de 2000 consolidou sua carreira em Hollywood, com filmes como A Moça com Brinco de Pérola, Vicky Cristina Barcelona e Match Point, todos elogiados por sua performance.
Ao mesmo tempo, ela se tornou uma das favoritas dos diretores Woody Allen e Luc Besson. Sua versatilidade a fez transitar entre drama, ação, ficção científica e comédia romântica.
Em 2010, Johansson entrou no universo da Marvel interpretando a Viúva Negra em Homem de Ferro 2. A personagem se tornaria uma das mais populares do MCU.
Ela reprisou o papel em diversos filmes dos Vingadores, elevando seu status global como estrela de ação e ícone cultural. A Viúva Negra ganhou seu filme solo em 2021.
Além dos blockbusters, Scarlett também buscou papéis autorais, como em Ela (2013), onde empresta apenas sua voz, e Sob a Pele, elogiado por sua atuação minimalista e densa.
Recebeu duas indicações ao Oscar em 2020, por História de um Casamento e Jojo Rabbit, mostrando sua força tanto no drama quanto na comédia.
Ela também se aventurou no teatro, vencendo um Tony por sua atuação na peça A View from the Bridge da Broadway, em 2010.
Scarlett é uma das atrizes mais bem pagas do mundo, com contratos publicitários milionários e escolhas de carreira que combinam arte e estratégia.
Fora das telas, é ativista por igualdade salarial e causas sociais, incluindo apoio à educação infantil e direitos das mulheres.
Casou-se com o comediante Colin Jost em 2020 e tem dois filhos. Sua vida pessoal é discreta, embora ocasionalmente comente sobre maternidade e equilíbrio entre carreira e família.
Com Jurassic World: Recomeço, Scarlett mostrou que ainda pode surpreender e liderar franquias bilionárias. O sucesso do filme quebrou recordes e reposicionou sua carreira num novo patamar.
Ela agora ultrapassa nomes como Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson em arrecadação total de bilheteria, com mais de 14,8 bilhões de dólares.
Além de atriz, Scarlett Johansson também se aventurou na música, lançando em 2008 o álbum Anywhere I Lay My Head, com releituras de canções de Tom Waits. O disco dividiu a crítica, mas chamou atenção pelo estilo experimental e produção sofisticada.
Em 2009, lançou Break Up, em parceria com Pete Yorn, inspirado nos duetos dos anos 1960. Sua voz suave e melancólica contribuiu para o clima intimista do álbum, que teve boa recepção entre fãs alternativos.