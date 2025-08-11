Flipar

Bela, rica e poderosa: saiba quem é a atriz com maior bilheteria no cinema

Scarlett Johansson se tornou a atriz mais rentável da história de Hollywood após o sucesso de Jurassic World: Recomeço. O filme arrecadou mais de 318 milhões de dólares na estreia global, consolidando seu domínio nas bilheteiras.

Por Flipar
Divulgação

Nascida em 22 de novembro de 1984, em Nova York, Scarlett Ingrid Johansson é filha de um arquiteto dinamarquês e de uma produtora de cinema. Desde pequena demonstrou interesse por atuação e começou a fazer testes ainda na infância.

Reprodução Instagram

Sua estreia no cinema foi em 1994, com o filme North, quando tinha apenas 10 anos. Poucos anos depois, atraiu atenção da crítica por sua atuação madura em O Encantador de Cavalos (1998).

Divulgação

Durante a adolescência, participou de filmes independentes e foi ganhando destaque por sua voz marcante e presença enigmática. Em 2003, conquistou fama internacional com Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola.

Divulgação

Esse papel lhe rendeu prêmios e indicações, marcando sua transição para papéis mais complexos. Scarlett se tornou conhecida por sua capacidade de unir um jeito atraente, inteligência e emoção em cena.

Divulgação

A década de 2000 consolidou sua carreira em Hollywood, com filmes como A Moça com Brinco de Pérola, Vicky Cristina Barcelona e Match Point, todos elogiados por sua performance.

Reprodução/Moça com Brinco de Pérola

Ao mesmo tempo, ela se tornou uma das favoritas dos diretores Woody Allen e Luc Besson. Sua versatilidade a fez transitar entre drama, ação, ficção científica e comédia romântica.

Reprodução Instagram

Em 2010, Johansson entrou no universo da Marvel interpretando a Viúva Negra em Homem de Ferro 2. A personagem se tornaria uma das mais populares do MCU.

reprodução

Ela reprisou o papel em diversos filmes dos Vingadores, elevando seu status global como estrela de ação e ícone cultural. A Viúva Negra ganhou seu filme solo em 2021.

Divulgação/Marvel

Além dos blockbusters, Scarlett também buscou papéis autorais, como em Ela (2013), onde empresta apenas sua voz, e Sob a Pele, elogiado por sua atuação minimalista e densa.

Recebeu duas indicações ao Oscar em 2020, por História de um Casamento e Jojo Rabbit, mostrando sua força tanto no drama quanto na comédia.

Reprodução Instagram

Ela também se aventurou no teatro, vencendo um Tony por sua atuação na peça A View from the Bridge da Broadway, em 2010.

Reprodução Instagram

Scarlett é uma das atrizes mais bem pagas do mundo, com contratos publicitários milionários e escolhas de carreira que combinam arte e estratégia.

Reprodução Instagram

Fora das telas, é ativista por igualdade salarial e causas sociais, incluindo apoio à educação infantil e direitos das mulheres.

Reprodução Instagram

Casou-se com o comediante Colin Jost em 2020 e tem dois filhos. Sua vida pessoal é discreta, embora ocasionalmente comente sobre maternidade e equilíbrio entre carreira e família.

Reprodução Instagram

Com Jurassic World: Recomeço, Scarlett mostrou que ainda pode surpreender e liderar franquias bilionárias. O sucesso do filme quebrou recordes e reposicionou sua carreira num novo patamar.

Divulgação

Ela agora ultrapassa nomes como Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson em arrecadação total de bilheteria, com mais de 14,8 bilhões de dólares.

Divulgação

Além de atriz, Scarlett Johansson também se aventurou na música, lançando em 2008 o álbum Anywhere I Lay My Head, com releituras de canções de Tom Waits. O disco dividiu a crítica, mas chamou atenção pelo estilo experimental e produção sofisticada.

Reprodução Instagram

Em 2009, lançou Break Up, em parceria com Pete Yorn, inspirado nos duetos dos anos 1960. Sua voz suave e melancólica contribuiu para o clima intimista do álbum, que teve boa recepção entre fãs alternativos.

Reprodução / YouTube

Veja Mais

 