Coreia do Norte proíbe consumo de cachorro-quente; saiba por quê

Em 1904, na cidade de Saint Louis, nos Estados Unidos, um vendedor de salsicha quente criou uma maneira de os seus fregueses não queimarem a mão. A quem comprasse suas salsichas, ele oferecia luva de algodão. Só que os clientes se esqueciam de devolvê-las. Seu cunhado sugeriu que o salsicheiro começasse a usar pão.