Descubra como seriam os personagens de desenhos se fossem pessoas reais

O artista visual Hidreley Diao conquistou uma legião de fãs por sua técnica de recriar imagens. Ele usa tecnologia de Inteligência Artificial, por exemplo, para mostrar como seriam, de verdade, personagens de desenhos animados. Veja que incrível:

- Reprodução Instagram @hidreley

Assim seria George, o patriarca da família dos Jetsons. O artista recria o rosto, a cor do cabelo da forma como as pessoas usam e uma expressão facial, como o sorriso.

- Reprodução Instagram @hidreley

Homer Simpson, o protagonista da série 'Os Simpsons', teria esse rosto. O personagem é gordo, desajeitado e um engenheiro incompetente.

- Reprodução Instagram @hidreley

Ele é casado com Marge Simpson, a personagem que tem esse cabelão azul, além de ter muita paciência.

- Reprodução Instagram @hidreley

Homer tem três filhos. Bart, este da foto, é o mais velho. Ele é adolescente e não tem uma boa relação com o pai. O jovem não tem boas notas e adora skate.

- Reprodução Instagram @hidreley

Depois, aparece Lisa Simpson. A jovem é extremamente estudiosa, com um QI acima da média. Ela também é budista e enche os pais de orgulho

- Reprodução Instagram @hidreley

O artista também recriou Maggie Simpson, a bebê e caçula do casal. Olhos esbugalhados herdados da genética da família. A fitinha fala por si só.

- Reprodução Instagram @hidreley

O ilustrador também fez Montgomery Burns, o grande vilão da série. Ao contrário de Homer, é alto, magro, ganancioso e idoso.

- Reprodução Instagram @hidreley

Moe Szyslak é outro personagem dos 'Simpsons' criado através da inteligência artificial. Ele é um garçom amargurado com a vida e maltratado por todos ao seu redor.

- Reprodução Instagram @hidreley

Já o personagem pica-pau, que é inspirado numa espécie de ave verdadeira, teria esse rosto, se fosse humano , na concepção do artista.

- Reprodução Instagram @hidreley

Diao também já fez uma projeção de como seria o cão Scooby-Doo, da franquia de mesmo nome. Detalhe: ele recriou o animal mas como se fosse humano.

- Reprodução Instagram @hidreley

Outro cão famoso que também ganhou um rosto de gente na criacao de Hidreley Diao'Coragem é o 'cão covarde'

- Reprodução Instagram @hidreley

Outro personagem animado que ganhou vida com Hidreley foi a esponja do mar Bob Esponja, protagonista do desenho de mesmo nome.

Reprodução Instagram @hidreley

Da turma dos Flintstones, veja a criação de Hidreley Diao. Assim, seria o Fred.

Reprodução rede social

Esta é a mulher de Fred, Wilma Flintstone. Rosto alongado, cor de cabelo alaranjada , penteado com topete

Reprodução rede social

Aqui, o melhor amigo de Fred, o baixinho Barney Rubble

Reprodução rede social

E aqui a mulher de Barney, amiga de Wilma, a graciosa Betty Rubble

Reprodução rede social

A Pocahontas, personagem da Disney, foi inspirada em uma mulher real, do Século XVI, em uma época que não existia fotografia. Na visão de Diao, ela seria assim.

- Reprodução Instagram @hidreley

Mulan é uma personagem da Disney que foi criada a partir da lenda chinesa de Hua Mulan. Assim ela seria, de acordo com as técnicas de Hidreley.

- Reprodução Instagram @hidreley

Outro personagem famoso da Disney é o Hércules, baseado em uma história da mitologia grega. Ele teria esse rosto, se fosse de carne e osso.

- Reprodução Instagram @hidreley

O jovem ninja Naruto, protagonista do desenho animado de mesmo nome, teria esse rosto, segundo o artista.

- Reprodução Instagram @hidreley

Agora a Turma da Mônica começando pela própria. Detalhes nos dentes, no cabelo repartido , largura do rosto

- Reprodução Instagram @hidreley

O amigo com quem ela implica, mas de quem ela gosta muito: Cebolinha. Só que com mais cabelo

- Reprodução Instagram @hidreley

A Magali, de 'A Turma da Mônica', seria assim. Inspiracao nos olhos, cabelos, formato do rosto...Gostou?

- Reprodução Instagram @hidreley

E o ogro mais simpático das animações? Assim seria Shrek, na concepção de Hidreley Diao, com seu semblante bruto

- Reprodução Instagram @hidreley

E você, o que achou das criações? Nesta, por exemplo, ele usou a Branca de Neve como inspiração.

- Reprodução Instagram @hidreley

