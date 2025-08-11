Flipar Pra quem não viu: Avião passa 'raspando' em montanha e piloto é retirado da função Um piloto da companhia aérea de baixo custo EasyJet foi afastado recentemente de suas funções após voar muito abaixo da altitude recomendada enquanto se aproximava para pousar em Hurghada, uma cidade turística no Egito, às margens do Mar Vermelho. Por Flipar

reprodução/youtube