Flipar

Ilha que afundou na costa brasileira tinha tamanho da Islândia

Uma equipe de cientistas do Brasil e do Reino Unido descobriu que uma formação vulcânica no fundo do mar, próxima da costa brasileira, já foi uma ilha do tamanho da Islândia.

Por Flipar
Prefeitura Municipal de Itanhaém

A região, conhecida como 'Elevação Grande Rio', está localizada a aproximadamente 1.200 quilômetros da costa brasileira.

NOAA Digital Atlas / domínio público

Atualmente, a região está afundada a cerca de 650 metros abaixo da superfície do mar. Essa descoberta pode apoiar a solicitação do Brasil para expandir suas fronteiras marítimas nessa área.

Jeremy Bishop Unsplash

Em 2018, o Brasil chegou a fazer um pedido às Nações Unidas para ampliar suas fronteiras marítimas até a Elevação Grande Rio.

flickr Marinha do Brasil

Atualmente, a zona econômica exclusiva do Brasil vai até 370 quilômetros da costa. A elevação está mais distante, em águas internacionais.

Tim Johnson Unsplash

Em 2018, os pesquisadores fizeram uma descoberta incomum durante uma expedição submarina ao encontrarem camadas de argila vermelha no fundo do mar, semelhantes a solos tropicais.

divulgação serviço geológico do brasil

Agora, uma nova pesquisa examinou a composição do material e confirmou que a argila não poderia ter se formado debaixo d'água.

Sonja por Pixabay

Esse tipo de solo normalmente se desenvolve em condições ao ar livre, onde há calor e umidade tropicais.

Clay Banks Unsplash

Há aproximadamente 80 milhões de anos, a Elevação Grande Rio começou a se formar devido a intensas atividades vulcânicas sob a dorsal meso-oceânica do Atlântico Sul.

reprodução

Com o tempo, o vulcanismo diminuiu, e o planalto começou a se mover para o oeste, afundando gradualmente.

divulgação serviço geológico do brasil

Cerca de 40 milhões de anos atrás, houve um último período de atividade vulcânica na parte oeste da elevação. Foi nessa região, onde a lava se solidificou, que os cientistas descobriram a argila vermelha.

divulgação serviço geológico do brasil

'Este é um resultado excelente. As argilas vermelhas são uma prova conclusiva de que isto já foi uma ilha', disse o geólogo marinho da Universidade de São Paulo e coautor do estudo, Luigi Jovane.

reprodução

Antes de descobrirem a argila, os cientistas chegaram a ir em uma expedição na área usando o navio de pesquisa brasileiro Alpha Crucis, em 2018.

wikimedia commons Evolt

Durante essa viagem, eles usaram um sonar para mapear o fundo do mar na elevação com o intuito de estudar crostas de ferromanganês ricas em minerais que podem ser encontradas na superfície.

reprodução

O estudo revelou uma grande fenda de aproximadamente 30 quilômetros de extensão que corta a elevação, além de plataformas formadas pelas ondas e cascatas submersas.

reprodução

Aproximadamente oito meses mais tarde, os pesquisadores retornaram à região a bordo do RRS Discovery do Centro Oceanográfico Nacional.

reprodução

Para coletar amostras da argila vermelha, a equipe contou com um veículo controlado remotamente (ROV), presente no navio.

domínio público

'Essas argilas vermelhas são exatamente iguais, química e mineralogicamente, à terra vermelha ou terra roxa que encontramos em todo o Brasil. Estamos confiantes de que eles representam as superfícies superiores desgastadas in situ das lavas', contou Luigi Jovane.

reprodução

Amostras coletadas nessa região na década de 1980 já sugeriam a ideia de que essa parte da elevação já esteve acima da água.

divulgação serviço geológico do brasil

Além de ser interessante historicamente falando, a descoberta também tem um valor econômico importante por causa do ferromanganês encontrado na região.

divulgação serviço geológico do brasil

Por fim, para que o Brasil consiga expandir suas fronteiras até lá, ainda é necessário provar que a Elevação Grande Rio tem características geológicas presentes no país.

flickr David Stanley

Veja Mais

 