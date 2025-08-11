Flipar Pra quem não viu: Avião invade espaço aéreo dos EUA, é perseguido e cai Você soube que um avião caiu no dia 4/6/2024 nos EUA após sobrevoar uma área proibida da capital Washington? Ele foi perseguido por caças da força aérea . O FLIPAR mostrou e relembra o caso. Por Flipar

reprodução cbs mornings