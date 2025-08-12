Pra quem não viu: Mais um turista caiu no Monte Rinjani, onde brasileira morreu na Indonésia

O malaio sofreu a queda em 27/6. Mas conseguiu ser salvo. Ele sofreu fratura no quadril e ferimentos na cabeça depois de deslizar por 200 metros. A queda foi perto de uma ponte próxima ao lago Sengara Anak.
Só que ele conseguiu ser resgatado, diferentemente da publicitária Juliana Marins , de 26 anos, que morreu após cair de uma trilha no Monte Rinjani, e sofrer múltiplas lesões pelo corpo, com intensa hemorragia.
Segundo o governo indonésio , o resgate de Juliana demorou por causa das más condições do local: clima severo e baixa visibilidade. Três equipes participaram das buscas, incluindo duas que são do chamado 'esquadrão Rinjani', formado por voluntários.
Nos últimos cinco anos, o Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, registrou oito mortes e 180 feridos em acidentes, segundo dados do governo local.
A maioria dos acidentes, segundo o governo indonésio, ocorre por falhas dos próprios turistas, como uso inadequado de equipamentos, despreparo físico e desrespeito às trilhas oficiais.
Apesar dos riscos, o Monte Rinjani continua atraindo turistas por sua beleza e desafio, com trilhas complexas e clima instável.
Juliana participava de uma trilha de três dias pelas encostas do Monte Rinjani, considerada uma das mais difíceis da Indonésia, com altitudes superiores a 3.700 metros.
O Monte Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, localizado na ilha de Lombok, localizado a leste da capital Bali.
Em altura, ele é superado apenas pelo Monte Kerinci, em Sumatra, que tem 3.805 metros.
A região ao redor do monte faz parte do Parque Nacional de Gunung Rinjani, uma área protegida de grande importância ecológica e cultural da Indonésia.
A impressionante caldeira do vulcão, que abriga o lago Segara Anak, foi formada após uma erupção há cerca de 700 anos.
A região também é conhecida por suas trilhas desafiadoras, paisagens exuberantes e vistas panorâmicas que revelam tanto o oceano quanto os vales florestais da ilha.
Para os habitantes locais, o Monte Rinjani tem um profundo significado espiritual.
Muitos realizam peregrinações ao lago para fazer oferendas e rituais, acreditando que as águas possuam poderes de cura.
Além disso, o vulcão desempenha um papel importante na agricultura da região, pois suas encostas férteis sustentam plantações de arroz, café e outros cultivos.