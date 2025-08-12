Flipar Rumores avançam: Ex-mulher de Johnny Depp teria filhos com Elon Musk, o homem mais rico do mundo Uma teoria que surgiu nas redes sociais conectando os filhos da atriz Amber Heard ao bilionário Elon Musk tem dado o que falar. E vai avançando na medida da curiosidade na web. Por Flipar

Montagem/Reprodução Instagram/Wikimedia Commons