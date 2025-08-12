Quatro anos sem Tarcísio Meira: um ícone da TV brasileira

Em 2020, devido à pandemia, Tarcísio Meira e sua esposa Glória Menezes se mudaram para uma fazenda em Porto Feliz, São Paulo, onde permaneceram em reclusão. Porém, no dia 6 de agosto de 2021, ambos foram internados no Hospital Albert Einstein após confirmação do diagnóstico de COVID-19.
Glória teve alta em poucos dias, mas Tarcísio sofreu com as complicações da doença e seu quadro piorou rapidamente. Ele faleceu no dia 12 de agosto e causou comoção nacional.
Durante toda sua vida, construiu um legado marcante na cultura e no imaginário brasileiro. Relembre sua trajetória.
Filho de Raúl Pompéia Pereira de Magalhães e de Maria do Rosário Meira, Tarcísio nasceu em 5 de outubro de 1935, em São Paulo, com o nome Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho.
Desde jovem, mostrou interesse pelas artes e decidiu seguir carreira artística.
Ele iniciou a carreira no teatro em 1956, após ser recusado no Instituto Rio Branco. Durante sua infância, tinha o sonho de ser diplomata.
O sucesso em peças como “Quando as Paredes Falam” e “A Hora Marcada” abriu portas para que Tarcísio iniciasse sua carreira na televisão.
Ele estreou na TV Tupi em 1959 no teleteatro “Noites Brancas”, onde conheceu Glória Menezes, sua futura esposa. Essa conexão pessoal e profissional marcou profundamente sua vida. Desde então, eles formaram uma dupla inseparável.
Os dois se casaram em 1962 e construíram uma das parcerias mais duradouras da dramaturgia brasileira. Trabalharam juntos em diversas produções. Essa união fortaleceu ambas as carreiras.
O primeiro filho do casal, Tarcísio Filho, nasceu em 1964 e decidiu seguir os passos dos pais na dramaturgia. Além disso, Tarcísio assumiu o papel de padrasto dos filhos de Glória, João Paulo e Maria Amélia.
Em 1963, protagonizou “2?5499 Ocupado”, a primeira novela diária do Brasil, na TV Excelsior. Essa produção revolucionou a televisão nacional e alçou sua carreira a novos patamares. Assim, ele se consolidou como galã.
Em 1968, estreou na Rede Globo com “Sangue e Areia”, estreitando ainda mais sua ligação com a emissora. Ao lado da esposa, participou de muitas produções da Globo durante décadas.
Um dos papéis de maior destaque foi em 1970, como João Coragem, em “Irmãos Coragem”. A novela quebrou recordes de audiência.
Além disso, interpretou personagens variados em produções como "Cavalo de Aço" (1973), "O Tempo e o Vento" (1985), "Grande Sertão: Veredas" (1985), "O Rei do Gado" (1996), "Torre de Babel" (1998), "A Muralha" (2000), "Um Anjo Caiu do Céu" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Páginas da Vida" (2006) e "Insensato Coração" (2011).
Nesse período, brilhou também no teatro em 31 espetáculos e se destacou em “O Camareiro” (2015), pelo qual ganhou o Prêmio Shell de Melhor Ator em 2016.
Atuou, também, em filmes como “Casinha Pequenina” (1963) e “Boca de Ouro” (1990).
Seu último trabalho na televisão foi na novela “Orgulho e Paixão” (2018), da TV Globo.
Porém, seu legado permanece vivo como um dos maiores galãs e artistas da dramaturgia brasileira. Ele inspirou gerações no teatro, cinema e TV e se consolidou como um ícone nacional.