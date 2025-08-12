Flipar Quatro anos sem Tarcísio Meira: um ícone da TV brasileira O dia 12 de agosto marca a data da morte do ator Tarcísio Meira, e em 2025, são quatro anos desde sua perda. Aos 85 anos, em 2021, ele faleceu devido a complicações causadas pela COVID?19. Por Flipar

Divulgação/ TV Globo